Čínská rizika: vzdělávání a demografie

Současná Čína se nebojí upevňovat svou státní moc. Její poslední zásahy do volného trhu připomněly, že v Číně se sice nebuduje přímo komunismus, ale zato velmi silný stát. Státní aparát může kdykoliv zasáhnout do soukromého sektoru. Zatím posledním příkladem je regulace vzdělávacího sektoru.

Sektor vzdělávání na mušce

Letos v červenci čínské akciové trhy zažily silné výprodeje. Burza v Hongkongu a Šanghaji prudce klesala, a to i přesto, že burzy v Americe či v Evropě vykazovaly silný růst podporovaný zásahy centrálních bank a relativně dobrými makroekonomickými údaji. Nejvíc klesaly akcie čínského vzdělávacího sektoru. Toto odvětví patřilo dříve k nejdynamičtějším na světě. Čínský vzdělávací systém není nejlepší, takže aby čínské dítě uspělo v tamní soutěživé společnosti, musí dosáhnout co nejvyššího vzdělání. Za tím účelem musejí rodiče platit různé druhy doučování a přípravných kurzů. V důsledku politiky jednoho dítěte a minimálního důchodového pojištění totiž úspěch dítěte determinuje praktickou výši důchodu rodičů. Není tedy divu, že dospělí neváhají sáhnout hluboko do kapsy a nakupovat vzdělávací kurzy u těchto společností.

Prudký pád akcií

Často zmiňovanou v souvislosti s výprodejem čínských akcií je New Oriental Education & Technology Group. Tato společnost se obchoduje i na burze v New Yorku, a tudíž je kótovaná v dolarech. Na začátku letošního roku se její cena pohybovala mezi 17 až 18 dolary za kus. Po oznámení čínských představitelů o regulaci tohoto sektoru se akcie propadla na 2,1 dolary. Stejný osud potkal i Koolearn Technology Holding Limited obchodovanou na burze v Hongkongu.

Příčina pádu: regulace

Za pádem stojí rozhodnutí čínské vlády, že společnosti zabývající se vzděláváním musejí v nejbližší době přejít do neziskového sektoru. Jinak řečeno, nesmějí být obchodovatelné na burze. Čínská vláda si od tohoto kroku slibuje zlevnění vzdělávacího systému. Právě náklady na vzdělání jsou častým důvodem, proč si lidé nepořizují další dítě. Toto vysvětlení bude hořká pilulka pro všechny investory, kteří nakoupili akcie čínských firem podnikající v tomto sektoru.

Matěj Široký