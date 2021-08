Práce na dva zkrácené úvazky

11. srpna 2021 štítek Zaměstnání přečtete do minuty

Při práci pro dva zaměstnavatele současně, např. právě na zkrácené úvazky, může být souhrnná mzda značně vyšší, než při práci pouze pro jednoho zaměstnavatele. Navíc některým zaměstnancům vyhovuje, když dělají dvě trochu odlišné činnosti a mají pocit jistoty, že v případě skončení jednoho zaměstnání nebudou bez finančních prostředků, neboť budou mít ještě druhou práci.

Vyšší nebo nižší počet hodin

Souhrnný počet odpracovaných měsíčních hodin může být při práci pro dva zaměstnavatele vyšší i nižší, než pouze při práci pro jednoho zaměstnavatele na plný úvazek. V praxi volí práci na dva zkrácené úvazky zejména zaměstnanci, kteří mohou velkou část své pracovní činnosti vykonávat z domova. Při nutnosti pravidelného delšího dojíždění do obou zaměstnání by taková kombinace nebyla dlouhodobě zvládnutelná, protože časová náročnost by byla značná.

Více pracovních zkušeností

Při současné práci pro dva zaměstnavatele získává zaměstnanec důležité pracovní zkušenosti, jeho pracovní náplň je pestřejší a různorodější, z čehož mohou v konečném důsledku profitovat oba zaměstnavatelé. Většina zaměstnanců pracujících pro dva zaměstnavatele současně nevolí tuto pracovní variantu dlouhodobě, ale zpravidla se jedná o přechodné období, během kterého zjistí, která činnost jim více vyhovuje a následně snaží najít pracovní uplatnění pro jednoho zaměstnavatele na plný úvazek. Někdy však je práce pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek nutností, neboť nelze najít na trhu práce adekvátní pracovní uplatnění na plný úvazek.

Petr Gola