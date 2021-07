Jak mohou trhy vystřízlivět? Pomůže Čína?

Předražené nejsou jen nemovitosti, ale také většina akcií. Aktéři na světových trzích si to často uvědomují, proto jsme svědky náhlých výprodejů jako například v pondělí 19. července, kdy většina evropských akciových trhů odepisovala přes 2,5 %. To však nemusí trvat dlouho. Jaké události by cenu akcií srovnaly?

Centrální banky proti černým labutím

Žijeme v době, kdy většina lidí dává přednost komfortu před chutí riskovat. Tento současný psychologický postoj se odráží i na burze. Investoři si zvykli, že pokud přijde špatná zpráva nebo katastrofická událost, centrální bankéři udělají vše proto, aby trhy udrželi na vysokých hladinách. A to přesto, že jsou nuceni používat čím dál radikálnějších prostředků, tzn. stále většího objemu peněz, aby trhy zachránili. Lze konstatovat, že se jim to v minulosti vždy podařilo. Obrovský problém by nastal, kdyby se centrální banky rozhodly jednat a přitom tendenci na trzích změnit nedokázaly. V tom případě by se jednalo o burzovní armageddon.

Neznámá Čína

Pokud nebudeme uvažovat o možném systematickém risku, jsou současné globální trhy vzájemně propojené. V podstatě jsme si zvykli, že vše roste bez ohledu na to, o jaká aktiva se jedná. Na růstové vlně se drží i čínské akcie. Poslední dva roky získává Čína v důsledku koronaviru náskok před celým světem. Její síla se ukázala i nedávným rozhodnutím vlády omezit nákupy prvotních surovin na světových trzích. Tato zpráva následně způsobila několikaprocentní propad na trhu s komoditami. Nikdo si netroufá odhadnout, jak země se svým ekonomickým náskokem naloží. Silná Čína bude automaticky znamenat větší tlak na Tchaj-wan. To se může velmi rychle projevit v ekonomické válce, jíž bude vládnout výroba čipů a plošných spojů. Čína zatím není suverénním světovým hegemonem, ale spíše ekonomickou velmocí, která stojí na vratkých nohou. Ohrožuje ji především obrovská bublina na vlastním trhu s nemovitostmi. Právě její splasknutí by mohlo rozpoutat globální výprodeje.

Matěj Široký