Prodloužení důchodového věku sníží řadě občanů důchod

2. dubna 2024 Penze

Řádný důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a sjednocuje. Dle aktuálně platné legislativy je řádný důchodový věk „zastropován“ na 65 let. Připravované legislativní změny však počítají s dalším zvyšováním řádného důchodového věku. To by pro hodně lidí znamenalo nižší důchod, proč?