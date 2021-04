Poradna: Kdy obdržím daňový přeplatek?

Někteří daňoví poplatníci obdrží po podaném daňovém přiznání za rok 2020 daňový přeplatek, důvodem je buď nárok na čerpání daňového bonusu, nebo zaplacení vyšších daňových záloh než činí roční vypočtená daň z příjmu. Na daňový bonus vzniká nárok, jestliže daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu.

Nutnost podání žádosti o přeplatek

O daňový přeplatek se žádá přímo v daňovém přiznání a uvádí se bankovní účet, na který chce daňový poplatník daňový přeplatek obdržet. U standardního čtyřstránkového daňového formuláře je žádost o daňový přeplatek na poslední straně dole v rámečku. Pokud jste si řádně o daňový přeplatek požádala na daňovém přiznání, potom ho obdržíte v běžném zákonném termínu.

Prodloužení termínu nemá vliv

Přestože došlo z důvodu epidemie koronaviru k prodloužení termínu pro podání daňového přiznání, když např. papírové daňové přiznání je možné odezvat až do 3. května, tak občané, kteří odevzdali daňové přiznání ve „standardním“ daňovém termínu do 1. dubna obdrží případný daňový přeplatek v 30denní zákonné lhůtě do 3. května. Peníze se z důvodu prodloužení termínu neobdrží později, daňový přeplatek ve výši 13200 Kč obdržíte tedy do 3. května.

Kdo má daňové dluhy, přeplatek nedostane

V daňovém řádu je stanoveno, že přeplatek se stává vratitelným na účet pouze za předpokladu, že daňový poplatník nemá žádný daňový nedoplatek. Vratitelný přeplatek je dle § 155b) správce daně povinen vrátit na žádost daňového poplatníka do 30 dní ode dne obdržení žádosti. U daně z příjmu se lhůta počítá lhůta od 1. dubna. Podáním daňového přiznání např. v únoru se peníze na účet dříve nedostanou.

Petr Gola