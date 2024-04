Jak se hodnotí mateřská do důchodu?

Měsíční částku starobního důchodu výrazně ovlivňují odpracované roky a dosahované příjmy. Během pobírání mateřské však naprostá většina rodičů nemá příjem, ze kterého by platila sociální pojištění. Jak se tedy období mateřské počítá do důchodu?

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je průměrná mzda za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ). Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023. Z mateřské se sociální pojištění neplatí, to však neznamená, že období mateřské snižuje z důvodu „zprůměrování“ celkovou průměrnou mzdu za odpracované roky. Důvodem je využití institutu vyloučené doby pojištění.

Jak funguje vyloučená doba pojištění?

Období čerpání mateřské a následně rodičovského příspěvku se započítává jako vyloučená doba pojištění a při výpočtu starobního důchodu se toto období vyloučí. Zjednodušeně řečeno to znamená, že se průměrná mzda za odpracované roky vypočítá z ostatních příjmů. Při využití institutu vyloučené doby pojištění tak nedochází ke snížení průměrné mzdy za odpracované roky. Využití vyloučené doby pojištění při čerpání mateřské zabraňuje snížení průměrné mzdy za odpracované roky.

Péče o dítě do 4 let věku je náhradní dobou pojištění

Každý celý ukončený rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu (řádného i předčasného) velkou roli. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i péče o dítě do 4 let věku. Většina náhradních dob pojištění se započítává z 80 %. Náhradní doba pojištění formou péče o dítě do 4 let věku se započítává ze 100 %.

Výchovné na každé dítě 500 Kč

Samotné pobírání mateřské tedy nemá negativní vliv na výpočet důchodu. Doba pojištění se během čerpání mateřské zvyšuje stejně jako zaměstnancům a při výpočtu osobního vyměřovacího základu se uplatní vyloučená doba pojištění. Péče o dítě je zvýhodněna i při samotné výpočtu starobního důchodu, když v roce 2024 náleží na každé vychované dítě 500 Kč. Stejná částka výchovného platila i v roce 2023.

Petr Gola