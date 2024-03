Poradna: Dokoupení doby pojištění kvůli předčasnému důchodu

Tereza: V prosinci budu moci odejít do předčasného důchodu, nesplním však o dva roky dobu pojištění v rozsahu 40 let. Tak přemýšlím o nějakém dokoupení doby pojištění. Existuje taková možnost nebo budu muset pracovat až do normálního věku?

Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Aktuálně platí stejná minimální doba pojištění i u předčasného důchodu, od října se však zvýší právě na 40 let. Bez získání minimální doby pojištění v rozsahu 40 let Vám skutečně nebude moci být v prosinci přiznán předčasný důchod.

Institut dobrovolného důchodového pojištění

Neznám Váš průběh pojištění, tak Vám nejsem schopen říci, zdali může být pro Vás řešením institut dobrovolného důchodového pojištění. Přihláška se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního pojištění, přičemž zpětná účast na dopojištění formou dobrovolného důchodového pojištění je legislativou omezena. V roce 2024 činí minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění 3078 Kč.

Částka za dopojištění není malá

I v případě platby minimálního dobrovolného důchodového pojištění je nutné počítat s relativně vysokou částkou za dopojištění dvou let. Vždy samozřejmě musí být splněny zákonné podmínky pro dopojištění.

Nevýhodný „nový“ předčasný důchod

Od října 2023 je předčasný důchod oproti předchozím měsícům značně méně výhodný. Krácení u předčasného důchodu se zvýšilo a až do dosažení řádného důchodového věku je omezena valorizace. Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem se zvýšil. Žadatelé o předčasný důchod by s tím měli dopředu počítat a na tuto skutečnost se připravit.

Závěrem

Z finančního hlediska by z výše uvedených důvodů bylo pro Vás výhodnější odejít až do řádného starobního důchodu. Pokud však z různých důvodů nemůžete až do dosažení řádného důchodového věku pracovat a předčasný důchod je jediným řešením Vaší situace, nemůžete čerpat např. předdůchod, tak je potřeba počítat s vysokým krácením za předčasnost a vysokým doplatkem u dobrovolného důchodového pojištění.

Petr Gola