Sociální pojištění, zdravotní pojištění a důchod při péči o dítě

Každý z občanů s trvalým pobytem v ČR musí být pojištěn u některé ze zdravotních pojišťoven působících na trhu a platit zdravotní pojištění. Pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Mezi státní pojištěnce patří i příjemci mateřské (peněžitého příspěvku v mateřství) nebo příjemci rodičovského příspěvku. Péčí o dítě je tedy vyřešen pojistný vztah u příslušné zdravotní pojišťovny.

Péče o dvě děti a zdravotní pojištění

Pro účely placení zdravotního pojištění se za státního pojištěnce považuje i občan osobně a řádně pečující o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let. Rodiče, kteří zůstanou s dítětem v domácnosti i po skončení nároku na rodičovský příspěvek tak si při splnění výše uvedené podmínky neplatí sami zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů, protože jsou státními pojištěnci i po uplynutí nároku na rodičovský příspěvek.

Péče o dítě do 4 let věku a důchod

V důchodové legislativě hraje velmi důležitou roli získaná doba pojištění. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být přiznán starobní důchod ani invalidní důchod. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění mezi které patří právě i péče o dítě do 4 let věku. Rodiče na mateřské a rodičovské dovolené tedy nemusí mít obavy, že by se jim toto období nehodnotilo pro důchodové účely. Doba pojištění v celých ukončených letech má následně i vliv na samostatnou výši státního starobního nebo invalidního důchodu.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2024

Rodičovský příspěvek a přivýdělek

Někteří rodiče si již během pobírání rodičovského příspěvku přivydělávají. Z důvodu péče o dítě do 4 let věku však nejsou automaticky daňově osvobozeni ani pro ně neplatí nějaké snížené sazby daně z příjmu a povinného pojistného. Pracující příjemci rodičovského příspěvku odvádí ze své mzdy či odměny stejné daně jako ostatní zaměstnanci, pouze při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Petr Gola