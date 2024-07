Kdy podnikatelům nesnižuje hypotéka daň z příjmu?

Nezdanitelné položky (daňové odpočty) jsou definovány v § 15 zákona o dani z příjmu a snižují roční daňový základ. To znamená, že každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu ve výši 150 Kč, daňovým poplatníkům s vysokými příjmy, které podléhají vyšší 23% sazbě daně z příjmu, přináší každá tisícikoruna daňového odpočtu daňovou úsporu dokonce 230 Kč.

Limit pro vyšší sazbu daně z příjmu za rok 2024

Za rok 2024 se odvádí 23% sazba daně z příjmu fyzických osob z daňového základu nad 1582812 Kč. Sazby daně z příjmu fyzických osob jsou stejné pro příjmy ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti. Vyšší daňové sazbě podléhají i pasivní příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu.

Žádná úspora na povinném pojistném

Daňové odpočty snižují pouze daň z příjmu fyzických osob. Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemají daňové odpočty žádný vliv. Mezi nezdanitelné položky přitom patří i zaplacené úroky z hypotéky během roku v zákonném rozsahu, u nových hypoték lze uplatnit daňový odpočet maximálně 150000 Kč za rok. Kdy OSVČ nevyužijí daňový odpočet u hypotéky?

Hypotékou je řešena investiční nemovitost

Koupě nemovitosti za účelem jejího následného pronájmu formou hypotéky je samozřejmě možné. Takovou hypotékou však není řešena vlastní bytová situace daňového poplatníka a zaplacené úroky z hypotéky v těchto případech daňový základ nesnižují. Stejná situace je např. při pořízení rekreační nemovitosti.

Vstup do měsíčního daňového paušálu

Osoby samostatně výdělečně činné mohou při splnění zákonných podmínek vstoupit do měsíčního daňového paušálu, kdy se jednou měsíční daňovou platbou odvádí současně daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Základní podmínkou pro dobrovolný vstup do měsíčního daňového paušálu je rozhodný příjem do 2000000 Kč. OSVČ v paušálním daňovém režimu nesmí být plátcem DPH.

V závislosti na výši rozhodného příjmu a druhu vykonávané samostatné výdělečné činnosti jsou následně tři režimy paušální daně a výše měsíční platby. Žádná osoba samostatně výdělečně činná plnící si své daňové povinnosti formou měsíční paušální daně si však daňovou povinnost formou odpočtu zaplacených úroků z hypotéky již nesníží. Měsíční daňová platba je konečná a ani hypotéka ji nesnižuje.

Odpočet hypotéky uplatňuje druhý z manželů

V případě, že jsou účastníky hypotéčního úvěru oba manželé, tak může daňový odpočet v plném rozsahu uplatňovat jeden z nich nebo každý z nich v poloviční výši. V případě, že je jeden z manželů zaměstnancem, tak zpravidla daňový odpočet uplatňuje on. Pokud si tedy hypotékou snižuje roční daň z příjmu druhý z manželů v zaměstnání, tak již osoba samostatně výdělečně činná nemá nárok na žádnou úsporu na dani z příjmu fyzických osob.

Nízký zdanitelný příjem

Do ročního daňového základu ve výši 205600 Kč je roční daň z příjmu fyzických osob u daňových poplatníků podávajících daňové přiznání nulová, neboť v daňovém přiznání uplatní vždy slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč. Pokud je roční daňová povinnost osoby samostatně výdělečně činné nulová, tak žádný daňový odpočet nemůže přinést daňovou úsporu.

