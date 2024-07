Pražská burza se pohybuje nad 1600 body

Pražská burza se v uplynulém týdnu dostala nad hranici 1600 bodů. Naposledy se pražský index pohyboval takto vysoko v roce 2007. Krize v roce 2008 poslala pražskou burzu dolů a na předkrizovou úroveň se index dostal až teď. Pražské burze trvalo tedy 16 let, než se otřepala z této velké krize.

Atraktivní dividendy na pražské burze

Výše uvedený pohled je pravdivý jen částečně, protože kdybychom započítali i vyplacené dividendy, nebyl by pražský index na tom tak špatně. Pražská burza je velmi štědrá ke konzervativním investorům, kteří mají rádi každoroční výplatu dividend. Po pravdě řečeno, je to hlavní důvod, proč nakupovat české akcie na pražské burze. V Praze chybí technologické tituly, které by nabízely každoroční silný růst.

Zatím dobrý rok 2024

Když se podíváme na samotnou výkonnost pražské burzy za tento rok, zjistíme, že index PX vzrostl od začátku roku o 12,47 %. To je velmi slušný výkon vzhledem k tomu, že inflace je dnes okolo 2 %. Pokud se započítá i vyplacená dividenda, pražská burza rostla o 20,46 %. A to je velmi slušný výsledek. Historický vývoj pražského indexu PX foto: tradingview.com

Pohled na jednotlivé tituly

Na pražské burze se od začátku roku dařilo především Erste, která zaznamenala růst ceny akcií o 30,4 %. Špatně si nevedla ani zbrojovka COLT, která od začátku roku posílila o 25,24 %. Dařilo se i druhému vídeňskému titulu na pražské burze. Pojišťovna VIG přidala 20,77 %. Současná cena akcie na Vídeňské burze se pohybuje okolo 30 eur. Vzhledem k tomu, že účetní hodnota jedné akcie je nyní 48 eur, jedná se pořád o silně podhodnocenou akcii.

Ne všem akciím se daří. Červená čísla můžeme najít například u ČEZu, který oslabil od začátku roku o 5,1 %. Ještě hůře je na tom společnost Gevorkyan, která odepsala 10,64 %. Obdobnou výkonnost zaznamenala akcie Pilulka, která od začátku roku ztratila přes 10 %, avšak tato ztráta byla ještě před týdnem mnohem vyšší. Akcie Pilulka totiž zažila strmý růst o 77 % v posledních dnech, protože se množí spekulace, že Pilulka se možná dostane do rukou podnikatele Čupra, který založil Rohlík.

Matěj Široký