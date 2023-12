Poradna: Jaký je nejlepší termín předčasného důchodu?

Od září 2023 se zpřísnily podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Aktuálně je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a je nutné počítat s vyšším krácením za předčasnost. Předčasní důchodci navíc mají až do dosažení řádného důchodového věku omezenu valorizaci, kdy se jim zvyšuje pouze základní výměra starobního důchodu.

Krácení činí 1,5 % výpočtového základu

Za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti činí krácení u předčasného důchodu 1,5 % výpočtového základu. Krácení je ve všech intervalech stejně vysoké. Z tohoto důvodu Vám doporučuji případný termín odchodu do předčasného důchodu naplánovat tak, ať není krácení zbytečně již v dalším intervalu. S ohledem na výpočet předčasného důchodu není jedno, zdali se do předčasného důchodu odejde např. 720 dní nebo 721 dní před dosažením řádného důchodového věku, neboť při odchodu do předčasného důchodu dříve o 720 dní se provede krácení za 8 započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a při odchodu do předčasného dříve o 721 dní před dosažením řádného důchodového věku se provede krácení za 9 započatých 90 kalendářních dní.

Dokončení dalšího roku pojištění

Při výpočtu předčasného důchodu se rovněž získaná doba pojištění započítává v celých ukončených letech. I pro výpočet předčasného důchodu se např. získaná doba pojištění v rozsahu 44 let a 358 dní počítá jako 44 let. Pokud při plánování termínu předčasného důchodu chybí do ukončení dalšího roku pojištění několik dní nebo třeba nějaký týden, tak je opět vhodné termín odchodu do předčasného důchodu posunout, aby se ukončil další rok pojištění, což má pozitivní vliv na měsíční částku předčasného důchodu.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Závěrem

Při volbě termínu odchodu do předčasného důchod platí, že čím dříve se odejde, tím vyšší krácení. Nejlepší termín je individuální záležitostí, protože při rozhodování o předčasném důchodu nerozhodují pouze finance. Z finančního hlediska je však vhodné si pohlídat, aby kvůli pár dním nebylo krácení zbytečně vyšší a pokud je to trochu možné, tak dokončit další rok pojištění.

Petr Gola