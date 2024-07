Červnová inflace poprvé na inflačním cíli

Co stálo za dobrým výsledkem červnové inflace?

Nečekaný menší růst inflace byl z velké části zapříčiněn poklesem cen potravin. Cena potravin a nealkoholických nápojů klesla o 4 % podle údajů z Českého statistického úřadu. Pokles cen potravin je z velké míry způsoben poklesem cen na komoditním trhu. Snížení ceny nealkoholických nápojů je způsobeno poklesem ceny cukru na světových trzích a nižšími náklady na výrobu z důvodu poklesu ceny elektřiny.

Dvouprocentní inflace neznamená pokles cen

Inflace na inflačním cíli je bezpochyby dobrá zpráva, ale to však neznamená, že nastala doba slev. Z čísel dodaných Českým statistickým úřadem vyplývá, že služby rostou pořád vysokým tempem 5 %. Americký Fed i evropská ECB sledují nejvíce tuto položku. Sektor služeb je posledním, kde ještě přetrvává riziko vysoké inflace.

Bude konečně ČNB jestřábí?

Nejvíce na pokles inflace v červnu reagovala česká koruna. Česká koruna se během dne 10. července dostala na chvíli na hodnotu 25,4 koruny za jedno euro. Oslabení koruny je logickým krokem, protože trh předpokládá, že ČNB může dál pokračovat v rozvolňování měnové politiky. To se sice ČNB moc nehodí, protože investorům na posledním zasedání vyslala vzkaz, že budou sazby nyní snižovat opatrněji.

Uvidíme, jestli ČNB tomuto kroku opravdu dostojí. Guvernér Michl se považuje za jestřába a do ČNB nastupoval s tím, že chce znovu naučit Čechy šetřit. K tomu, aby se občanovi vyplatilo spoření, musí být úroková sazba kladná. A to v červnu 2024 opravdu byla. Ještě v červnu se dalo na spořících účtech dosáhnout zhodnocení okolo 5 %. Jelikož byla inflace 2 %, střadatel reálně svoje peníze zhodnotil o 3 %. ČNB by se nyní měla snažit, aby tato situace vydržela co nejdéle, protože celková tříletá inflace dosáhla 31,4 %.

Matěj Široký