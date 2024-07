Poradna: Pokračování v práci v důchodu

Jindřich: Začátkem září budu odcházet do důchodu. V práci bych chtěl pokračovat. Jak to máme se zaměstnavatelem udělat? Musím ukončit stávající smlouvu a uzavřít novou smlouvu?

V dotazu nepíšete, zdali budete odcházet do řádného starobního důchodu nebo předčasného důchodu. V případě, že odejdete do řádného starobního důchodu, potom budete moci pracovat na základě stávající pracovní smlouvy, a to i na dobu neurčitou.

Žádné omezení v řádném starobním důchodu

V řádném důchodovém věku je možné mít libovolnou výdělečnou činnost, lze třeba pracovat pro více zaměstnavatelů současně nebo být zaměstnancem i podnikatelem současně. Samozřejmě ani pasivní příjmy (např. z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nebo z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu) nemají vliv na současné pobírání důchodu a mzdy ze zaměstnání.

Pobírání mzdy a důchodu současně

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně výdělečné činnosti a vlastní příjem důchodce nikterak nesnižuje pobíraný starobní důchod. V řádném důchodovém věku budete moci pracovat a pobírat starobní důchod v plném rozsahu. Výdělečná činnost v řádném starobním důchodu je finančně výhodná a penzisté, kteří mohou alespoň ještě několik měsíců pracovat této možnosti využívají, aby si za dané období něco našetřili.

V předčasném důchodu je možné pracovat pouze na DPP

Pokud byste odešel v září do předčasného důchodu, potom byste již na základě klasické pracovní smlouvy pracovat nemohl. A to ani na zkrácený úvazek. Předčasní důchodci totiž nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Tato podmínka není tedy splněna ani při práci na zkrácený úvazek.

Limit práce na dohodu o provedení práce

Předčasní důchodci mohou tedy pracovat např. na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně. „Daňové limity“ při práci na dohodu o provedení práce se budou od příštího roku měnit. Po dosažení řádného důchodového věku již nejsou nijak omezeni ani občané, kteří zvolili odchod do předčasného důchodu.

Důchodový věk není výpovědní důvod

Na doplnění uvádím, že dosažení řádného důchodového věku není výpovědní důvod. Z důvodu dosažení řádného důchodového věku tedy pracovní poměr nekončí. Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce, přičemž dle aktuálně platné legislativy nemůže dát zaměstnavatel výpověď bez udání důvodu. Zaměstnanec však dát výpověď bez udání důvodu může.

Sleva na poplatníka Vám zůstane

Pobírání starobního důchodu Vás nebude osvobozovat od platby daně z příjmu fyzických osob. Z Vaší hrubé mzdy budete nadále platit daň z příjmu jako ostatní zaměstnanci, přičemž budete mít nárok na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč jako ostatní zaměstnanci. Přiznání starobního důchodu nepřináší s ohledem na platbu daně z příjmu žádnou výhodu ani nevýhodu.

Roční zúčtování daně za rok 2024

I když budete současně pobírat starobní důchod a pracovat, tak za Vás bude moci Váš zaměstnavatel za rok 2024 provést roční zúčtování daně. Státní důchody jsou totiž do 36násobku minimální mzdy osvobozeny od daně z příjmu a takto vysoký důchod se v praxi pobírá zcela ojediněle. Pokud tedy nebudete mít za rok 2024 povinnost si sám podat daňové přiznání, např. kvůli příjmům z nájmu nebo z důvodu podnikání při zaměstnání, tak za Vás roční daňové záležitosti vyřídí klasicky Váš zaměstnavatel.

Petr Gola