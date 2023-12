Rodičovský příspěvek se pro rok 2024 zvyšuje

I v roce 2024 si mohou rodiče zvolit délku pobírání rodičovského příspěvku, přičemž od zvolené délky se upraví měsíční částka rodičovského příspěvku. Celková částka rodičovského příspěvku na děti narozené od 1. ledna 2024 činí 35000 Kč, u vícerčat potom 525000 Kč. O rodičovský příspěvek se žádá na místně příslušném úřadu práce, neboť patří mezi dávky státní sociální podpory. Maximálně je možné rodičovský příspěvek pobírat do tří let věku dítěte.

Maximální částka rodičovského příspěvku

Legislativou je stanoveno, že maximálně může rodičovský příspěvek měsíčně činit 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Při vyšších příjmech je tedy možné vyčerpat souhrnnou částku rodičovského příspěvku dříve. Během rodičovské dovolené se mohou rodiče v pobírání rodičovského příspěvku vystřídat.

TIP: Kalkulačka mateřské v roce 2024

Nelze čerpat ošetřovné

Pokud rodič dostává od státu rodičovský příspěvek tak v případě nemoci dítěte nemůže ještě čerpat ošetřovné. Souběh rodičovského příspěvku a ošetřovného není možný, stejně tak není možný souběh nemocenské a rodičovského příspěvku. Přivýdělek ze zaměstnání nebo podnikání je během čerpání rodičovského příspěvku možný.

Rodičovský příspěvek a sleva na manželku v roce 2024

Za kalendářní rok 2024 bude možné v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně uplatnit slevu na manželku (manžela) s vlastními rozhodnými příjmy nepřekračujícími 68 tisíc korun, a to za podmínky péče o dítě mladší tří let. Daňová sleva na manželku (manžela) činí 24840 Kč, na držitele průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši. Částka rodičovského příspěvku se přitom do rozhodných příjmů nezapočítává. Pokud má druhý z rodičů příjem během roku pouze formou rodičovského příspěvku, tak bude možné i za rok 2024 si snížit roční daňovou povinnost.

Petr Gola