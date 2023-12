Poradna: Předdůchod a doba pojištění

Dominik: Aktuálně jsem druhým rokem v předdůchodu. Zajímalo by mě, jak se mi měsíce pobírání předdůchodu započítají do doby pojištění pro výpočet následného starobního důchodu.

V předdůchodu jsou čerpány vlastní finanční prostředky ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku. V případě, že měsíční částka předdůchodu činí alespoň 30 % průměrné mzdy, potom za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a doba pobírání předdůchodu se hodnotí jako vyloučená doba pojištění při výpočtu starobního důchodu. Doba čerpání předdůchodu však není náhradní dobou pojištění a nezvyšuje dobu pojištění, která ovlivňuje výši státního důchodu.

Co je to doba pojištění?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši průměrné mzdy za odpracované roky v současné hodnotě. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a zmíněné náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek… Doba čerpání předdůchodu však náhradní dobou pojištění není. Čerpáním předdůchodu si tedy celkovou dobu pojištění ovlivňující výši starobního důchodu nezvýšíte.

Průměrná mzda se však nesnižuje

Vzhledem k tomu, že doba čerpání předdůchodu patří mezi vyloučené doby pojištění, tak toto období nemá negativní vliv na výpočet průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky. I když tedy předdůchodci nemají příjem, ze kterého by platili sociální pojištění, tak se jim z tohoto důvodu nesnižuje osobní vyměřovací základ (zmíněná průměrná mzda pro důchodové účely), ze které se vypočítá starobní důchod. Institut vyloučené doby pojištění u předdůchodu je tedy velmi důležitý.

Zvýšení doby pojištění

V předdůchodu je možné mít libovolné příjmy. Předdůchodci si tedy mohou zvýšit svoji dobu pojištění pro důchodové účely výdělečnou činností, ze které je odváděno sociální pojištění.

Petr Gola