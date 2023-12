Poradna: Penzijní připojištění a předdůchod

Václav: Téměř sedmnáct let mám uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění. Prý z ní však nelze čerpat předdůchod, do kterého bych chtěl odejít za přibližně dva a půl roku. Jak mám tedy postupovat? Kam se obrátit?

Předdůchod je skutečně možné čerpat pouze ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Ze smlouvy o penzijním připojištění nikoliv. Aktuálně již není možné ani smlouvu o penzijním připojištění uzavřít, pouze tedy dobíhají dříve uzavřené smlouvy.

„Změna smlouvy“ je jednoduchá

Pokud chcete předdůchod pobírat, tak musíte svoji smlouvu o penzijním připojištění převést na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, jedná se o jednoduchou administrativní záležitost. Stačí se spojit s příslušnou penzijní společností. Peníze a doba spoření ze smlouvy o penzijním připojištění by se převedla na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

Úspory musí být dostatečně vysoké

Na doplnění uvádím, že pro využití všech legislativních výhod předdůchodu se musí předdůchod pobírat nejméně dva roky a měsíční částka musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy. Úspory na smlouvě musí být tedy dostatečně vysoké.

Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát

Velkou výhodou čerpání předdůchodu ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření oproti čerpání peněžních prostředků z jiných finančních produktů je skutečnost, že za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a mají tedy vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a současně se doba pobírání předdůchodu považuje za vyloučenou dobu pojištění při výpočtu starobního důchodu a nedochází tedy k rozmělnění průměrné mzdy za odpracované roky, ze které se starobní důchod počítá.

Nejdříve o pět let dříve

Do předdůchodu je možné odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku, což je aktuálně velká výhoda, neboť do předčasného důchodu je možné po legislativních změnách odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Během předdůchodu je oproti předčasnému důchodu možné mít libovolné příjmy bez limitního omezení.

