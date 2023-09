Poradna: Žádost o důchod prostřednictvím zaměstnavatele

Pavel: V únoru bych měl odejít do normálního důchodu, myslel jsem, že vše za mě vyřídí zaměstnavatel, ale účetní mi řekla, že si musím podat žádost sám. Můžete mi poradit?

Žádost o starobní důchod si skutečně musíte podat sám, vhodné je osobně na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Podat žádost o starobní důchod je možné nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu. Zaměstnavatel za Vás skutečně nebude vyřizovat důchodové záležitosti.

Výběr termínu odchodu do starobního důchodu je osobní záležitostí, kdy lze zvolit předčasný důchod, řádný starobní důchod nebo odejít do důchodu později a přitom si prací zajistit výhodnější výpočet důchodu v budoucnu. Do zvolení data přiznání starobního důchodu vstupuje řada aspektů, které jsou zcela závislé na osobní situaci, kterou nemůže zaměstnavatel vědět.

Starost o důchodové záležitosti

V dostatečném předstihu před odchodem do důchodu je vhodné si zkontrolovat, zdali všechny údaje v databázi ČSSZ odpovídají skutečnosti a není potřeba nějaké období doložit. Každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu velkou roli, proto je škoda, když se nějaké období nezohlední. Odchodu do důchodu je vhodné věnovat dostatečnou vlastní osobní pozornost, aby nebyl měsíční státní důchod zbytečně nižší.

Petr Gola