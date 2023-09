ECB opět zvyšuje své sazby: Špatná zpráva pro ČNB

Rekordní úrokové sazby

ECB se rozhodla již po desáté v řadě zvýšit všechny své úrokové sazby. Zvýšení bylo 25 bazických bodů, což znamená, že depozitní sazba dosáhla 4 %. To je nejvyšší sazba za posledních 22 let. Avšak i přesto, že jsou sazby historicky velmi vysoké, automaticky to neznamená, že boj s inflací je vyhrán. Součástí tiskové konference ECB bylo i oznámení makroekonomického výhledu na následující roky. Inflace za rok 2023 má být 5,6 % (dříve se očekávalo 5,4 %), 3,2 % pro 2024 (3 %) a 2,1 % pro rok 2025 dle odhadů ECB. Často zmíněný inflační cíl 2 % je tedy stále v nedohlednu. To pouze potvrzuje, že boj s inflací bude dlouhý.

Skutečně konec cyklu?

Mnoho komentátorů zdůraznilo, že to možná bylo poslední zvýšení sazeb. To však není jisté, protože i přesto, že šéfka ECB si myslí, že sazby jsou již vysoko, rozhodnutí budou záviset na dalších makroekonomických údajích. Vzhledem k tomu, že cena ropy stoupá a americká jádrová inflace v srpnu mírně vzrostla, lze očekávat, že inflace v následujících měsících lehce poroste. Pokud by tento růst však byl silný, ECB by mohla zvýšit sazby ještě více.

Jak si poradí s vysokými sazbami česká koruna?

Rozhodnutí ECB bylo překvapující v tom smyslu, že na rozdíl od USA evropská ekonomika již výrazně zpomaluje. Technická recese existuje v Německu, a ukazatele ekonomické produkce naznačují, že ekonomická aktivita v Evropě se ochlazuje. To byl důvod, proč nebylo jasné, zda se ECB rozhodne pro toto zvýšení sazeb. Zvýšení sazeb eura přidělává starosti guvernérovi ČNB. Koruna již měsíc silně oslabuje. Nyní by podle ekonomických pravidel měla ještě více oslabit vůči euru. Jelikož ČNB prakticky nemění svoji politiku, dá se očekávat, že tlak na korunu bude dále narůstat. Na jakou hodnotu musí koruna klesnout, aby ČNB začala uvažovat o intervencích pro její posílení?

Matěj Široký