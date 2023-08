ČNB zanechává sazby nezměněné a ukončuje oficiálně intervence

Oficiální konec intervencí

Za skokové oslabení české koruny může prohlášení o oficiálním ukončení intervencí ve prospěch české koruny. Na první pohled by se zdálo, že jde jen o formální akt, protože ČNB neintervenovala ve prospěch koruny od října 2022. Avšak nebylo tomu tak. Investoři a spekulanti využili okamžitě situace, protože nemají proti sobě ČNB s ohromnými devizovými rezervami. Kurz koruny začal slábnout. ČNB si nemohla dovolit snížit sazby, protože ve stejný den Bank of England zvýšila své sazby o 25 bazických bodů. Snížení sazeb v tuto chvíli by vytvořilo ještě větší tlak na korunu. To možná bude hlavní důvod, proč se snížení sazeb nemusíme brzy dočkat. ČNB, ať chce nebo nechce, musí sledovat ECB. Pokud ECB bude držet sazby vysoko, ČNB bude muset taky.

Logický krok

Z pohledu ČNB je to logický krok. Jelikož ČNB nebojovala proti inflaci zvyšováním sazeb, ale silnou korunou, tak je to první ustup z bojiště. Silný kurz koruny je minulostí. Stalo se to na co jsem nedávno upozorňoval, že česká koruna je příliš silná. ČNB zveřejnila prognózy i ohledně kurzu koruny v dalších letech. Letos by koruna měla být na úrovni 23,9 korun za euro a příští rok by měl kurz stoupat na 24,7 korun za euro, dle ČNB. Matematicky můžeme očekávat velmi brzký pokles inflace, protože se snižuje každý měsíc srovnání základu pro výpočet, ČNB tak může testovat, jak se projeví slabší koruna na inflaci. Z toho důvodu si nemyslím, že inflační cíl 2 % dosáhne hned. Inflace se spíše bude pohybovat v rozmezí 3 – 5 %. Odhad ČNB je velmi optimistický. Na druhou stranu slabší koruna by mohla pomoci českému exportu, což by jako vždy mohlo zachránit růst HDP.

Matěj Široký