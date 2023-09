Bude ropa brzy stát 100 dolarů za barel?

Cena ropy překvapivě začala stoupat, což je pozoruhodné, protože většina analytiků očekávala spíše pokles ceny do konce roku. Důvodem tohoto očekávaného poklesu ceny ropy byla zhoršující se makroekonomická situace, způsobená zvyšováním úrokových sazeb. Avšak rozhodnutí Saudské Arábie a Ruska o pokračujícím omezení těžby ropy posílila cenu této komodity.

Pokračování v nízké produkci ropy

Růst ceny ropy byl iniciován rozhodnutím Saudské Arábie pokračovat v rekordně nízké těžbě ropy až do konce roku, a to ve výši jednoho milionu barelů denně. Rusko také sníží svůj export ropy o 300000 barelů denně. Není tedy překvapením, že cena ropy stoupá. Poptávka po ropě zůstává silná po celém světě, ačkoli západní svět může vstoupit do recese. Hlavním faktorem udržujícím poptávku po ropě je především u chudších zemí, kde zejména mladá populace touží po západním stylu života, který nesmírně závisí na spotřebě ropy. Tato společenská změna je jedním z hlavních důvodů, proč se očekává, že poptávka po ropě zůstane silná i v následujících letech.

Zlatý kříž

To však není jediný důvod, proč lze očekávat silný růst ceny ropy. Ropa, stejně jako jiné komodity, je obchodována na burze a podléhá pravidlům technické analýzy. Na grafu vývoje ceny ropy lze pozorovat klasický technický indikátor známý jako "zlatý kříž". Jedná se o relativně vzácný jev, ale jeho význam je zřejmý. Naznačuje, že ropa by mohla pokračovat ve svém růstu.

Vývoj ceny ropy Brent za poslední měsíc foto: tradingview.com

Výhled do budoucnosti

Jedinou nadějí pro řidiče může být, že cena ropy se zastaví na úrovni 95 dolarů za barel, kde existuje silná rezistence. Avšak v případě dalších nepříznivých zpráv může cena ropy stoupat ještě výše. Cena ropy vytváří tlak na centrální banky, a pokud ceny ropy přesáhnou hranici 100 dolarů za barel, inflace by mohla dále zrychlit. Pokud cena ropy bude růst nadále rychlým tempem, bude Federální rezervní systém nucen zvýšit úrokové sazby.

Matěj Široký