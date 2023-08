Poradna: Vyplatí se mi zvýšení odměny u dohody?

20. srpna 2023 štítek Poradna čtení na 2 minuty

Filip: Jako zaměstnanec si přivydělávám na dohodu o provedení práce, hrubou odměnu mám zpravidla 10000 Kč, někdy méně. Vím, že je to daňově výhodné. Jak bych si polepšil při zvýšení odměny cca o 4000 Kč. Jaké důsledky by to pro mě mělo?