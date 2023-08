Snížení úvěrového ratingu USA není dobrá zpráva pro nikoho

9. srpna 2023 štítky Investice Měnová politika čtení na 2 minuty

Pro většinu to přišlo jako blesk z čistého nebe. Americkému státnímu dluhopisu byla snížena úvěrová známka. Americký dluh už nemá prestižní známku AAA od agentury Fitch. Americký dluhopis se tak dostal do kategorie zemí s AA+. Tyto země zahrnují například Rakousko nebo Austrálii. Co však tato změna ratingu znamená v praktickém smyslu?