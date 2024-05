Poradna: Smlouva na dobu určitou a mateřská na druhé dítě

Kristýna: Mám smlouvu na dobu určitou. Nyní jsem těhotná a vím, že mateřskou dostanu. S přítelem chceme dvě děti. Když budu znovu těhotná do dvou až tří let, tak dostanu mateřskou na druhé dítě?

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) je dávkou nemocenského pojištění. Nárok na nemocenské dávky přitom nevzniká automaticky a musí být splněny zákonné podmínky.

Zákonné podmínky pro mateřskou

Pro přiznání mateřské musí být splněny dvě zákonné podmínky, tj: nástup na mateřskou ze zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění (nebo ve 180denní ochranné lhůtě po skončení takového zaměstnání) a získání minimální doby pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech.

Mateřská na první dítě

Když uplyne sjednaná lhůta v pracovní smlouvě na dobu určitou a dojde k nástupu na mateřskou na první dítě v ochranné lhůtě, tak se klasicky mateřská přizná (za podmínky splnění minimální doby pojištění). Aktuálně tedy mateřskou dostanete, neboť dle formulace dotazu předpokládám, že k nástupu na mateřskou dochází ještě během trvání pracovního poměru nebo v ochranné lhůtě. Samotný výpočet mateřské je shodný, i když se nastupuje na mateřskou během ochranné lhůty.

Uplynutí času u smlouvy na dobu určitou

Smlouva na dobu určitou skončí uplynutím sjednaného času ve smlouvě, a to i během těhotenství. Smlouva na dobu určitou končí sjednaným datem bez ohledu na další okolnosti.

Nesplnění podmínky pojištění

U druhého dítěte však již nebude splněna podmínka účasti na pojištění, protože zaměstnání skončí. Pokud nevzniká nárok na mateřskou, tak se pobírá od narození dítěte rodičovský příspěvek. Ve stejné situaci jsou všechny ostatní nezaměstnané ženy.

Trvání zaměstnání a mateřská na druhé dítě

Jiná situace by byla v případě, kdyby pracovní poměr během mateřské a následné rodičovské dovolené stále trval, což je v případě zaměstnání na smlouvu na bodu neurčitou. V takovém případě by náležela mateřská i na druhé dítě, přičemž by výpočet nemohl být méně příznivý než na první dítě.

Petr Gola