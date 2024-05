Poradna: Co mám dělat, když nemám 40 let pojištění?

Pavel: V dubnu příštího roku jsem chtěl odejít do předčasného důchodu. Nemám prý však nárok. Jak je to možné? Důchodový věk budu splňovat a získal jsem dobu pojištění vyšší než 35 let. Můžete mi to vysvětlit?

Aktuálně je nutné pro přiznání řádného starobního důchodu i předčasného důchodu dosáhnout nejenom požadovaného věku, ale získat i minimální dobu pojištění. Aktuálně činí minimální doba pojištění 35 let. Pro přiznání předčasného důchodu se však minimální doba pojištění od října zvyšuje na 40 let. Pokud tedy nebudete v dubnu příštího roku splňovat minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let, tak Vám skutečně nebude moci být předčasný důchod přiznán.

Minimální doba pojištění u řádného důchodu se nemění

Pro přiznání řádného starobního důchodu bude nutné i v následujících letech získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. U řádného starobního důchodu se minimální doba pojištění nezvyšuje. V dotazu uvádíte, že jste získal dobu pojištění vyšší než 35 let, takže nárok na řádný starobní důchod Vám vznikne.

Odchod až do řádného důchodu

Vzhledem k tomu, že nebudete splňovat minimální dobu pojištění pro přiznání předčasného důchodu, tak budete muset odejít až do řádného starobního důchodu. Druhou možností by bylo dopojištění chybějící doby pojištění, pokud by to bylo ve Vašem případě možné. Formou dobrovolného důchodového pojištění je však možné zpětně dopojistit pouze zákonné mezery v pojištění. Neznám detailně Váš průběh pojištění, tak Vám nejsem schopen říci, zdali u Vás vůbec přichází dobrovolné důchodové pojištění do úvahy.

Dopojištění za delší dobu je drahé

Institut dobrovolného důchodového pojištění může být řešením, jak odejít do předčasného důchodu a získat minimální dobu pojištění v rozsahu 40 let. Protože se však od října 2023 zvýšilo krácení za předčasnost u předčasného důchodu a navíc byste musel doplácet sociální pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění (jestli to je vzhledem k Vašemu průběhu pojištění možné), tak z finančního hlediska by pro Vás bylo výhodnější odejít až do řádného starobního důchodu.

Petr Gola