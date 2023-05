Proč je navýšení stropu amerického dluhu problematické?

21. května 2023 štítky Investice Měnová politika čtení na 2 minuty

Nikdo nepochybuje o tom, že američtí demokraté a republikáni se dohodnou o navýšení stropu státního dluhu. I když budeme jistě svědky politických tanečků, jeho nezvýšení by mělo katastrofické následky. Prakticky by to znamenalo krach USA, protože federální vláda by si nemohla dále půjčovat peníze. To se ovšem nestane, byla by to příliš velká katastrofa. Ani ono navýšení dluhového stropu však neznamená, že je to dobré řešení.