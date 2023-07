Daňová vratka OBZP

V případě, že je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně, tak se z ní neplatí zdravotní pojištění. V případě práce na dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu pro více zaměstnavatelů současně se zdravotní pojištění neplatí ani z jedné dohody o provedení práce, neboť limit pro neplacení se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Práce na DPP a zařazení do kategorie OBZP

Kdo pracuje pouze na dohody o provedení práce do limitu pro neplacení zdravotního pojištění a nesplňuje žádnou jinou zákonnou podmínku pro zařazení do jiné kategorie u zdravotní pojišťovny, ten je automaticky OBZP se všemi důsledky ohledně placení zdravotního pojištění. Proto jsou v praxi OBZP i lidé pracující současně na více DPP s hrubou odměnou do limitu. V takových případech často vzniká nárok na daňovou vratku.

Praktický příklad

Paní Andrea si po celý rok 2023 přivydělává pro tři zaměstnavatele současně na DPP. Hrubá odměna u každého zaměstnavatele je 10000 Kč. Celkem si za rok 2023 vydělá 360000 Kč. Prohlášení k dani během roku má podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. U tohoto zaměstnavatele uplatňuje slevu na poplatníka, z dalších dvou dohod je vždy odvedena měsíční srážková daň 1500 Kč (10000 Kč × 15 %).

Roční daňový základ je 360000 Kč a vypočtená roční daň z příjmu tedy 23160 Kč (360000 Kč × 15 % – 30840 Kč). Během roku 2023 však zaplatí paní Andrea na srážkové dani 36000 Kč (1500 Kč × 2 dohody × 12 měsíců). Částka ve výši 12840 Kč (36000 Kč – 23160 Kč) bude pro paní Andreu daňovým přeplatkem, na který ji vznikne nárok po dobrovolném vyplnění daňového přiznání.

Petr Gola