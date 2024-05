Poradna: Jaká je maximální částka nemocenské?

Nemocenská náleží od 15. dne pracovní neschopnosti. V prvních dvou týdnech nemoci náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Částka nemocenské následně závisí na předchozích rozhodných příjmech, zpravidla 12 kalendářních měsících.

Nepřímo je stanovena maximální nemocenská

Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ, který se však při výpočtu redukuje. Do částky 1466 Kč se započítává z 90 %, od částky 1466 Kč do 2199 Kč potom z 60 %, od částky 2199 Kč do 4397 Kč pak z 30 % a k částce denního redukovaného vyměřovacího základu nad 4397 Kč se nepřihlíží, takže je stanovena maximální nemocenská. Jestliže máte denní vyměřovací základ nad 4397 Kč, tak budete mít nárok na maximální nemocenskou.

Maximální denní nemocenská v různých intervalech

V prvních 16 dnech (od 15. kalendářního dne, kdy náleží nemocenská) činí denní nemocenská 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech potom 66 % a následně 72 %. Maximální denní nemocenská je u dlouhodobé nemoci vyšší.

Maximální denní nemocenská v roce 2024 v prvních 16 dnech nároku na nemocenskou činí 1 452 Kč.

452 Kč. Maximální denní nemocenská v roce 2024 v dalších 30 dnech nároku na nemocenskou činí 1 597 Kč.

597 Kč. Maximální denní nemocenská v roce 2024 v následujících dnech nároku na nemocenskou činí 1 742 Kč.

Výše nemocenské závisí pouze na příjmech

Legislativou není stanovena žádná možnost dobrovolně doplatit nějakou částku za účelem vyšší nemocenské. Během Vaší pracovní neschopnosti od 15. kalendářního dne Vám bude nemocenská vypočtena z Vašich rozhodných příjmů. Jestliže nemáte denní vyměřovací základ nad 4397 Kč a nebude Vám náležet maximální nemocenská, tak si můžete svoji nemocenskou v závislosti na délce trvání pracovní neschopnosti spočítat v naší kalkulačce:

