Poradna: Kdy si zažádat o předčasný důchod

Dana: Jsem ročník 1963, mám dvě děti. Teď jsem půl roku na neschopence a přemýšlím o odchodu do předčasného důchodu. Kdy mohu odejít do předčasného důchodu a jak je to po finanční stránce?

Vzhledem k tomu, že jste ročník narození 1963 a vychovala jste dvě děti, tak je Váš řádný důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Dle aktuálně platné legislativy můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve při dosažení 60 let. Aktuálně připravované důchodové změny počítají s omezením odchodu do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, prozatím však ještě nejsou definitivně schválené, doporučuji Vám sledovat aktuální legislativní vývoj.

Na čem závisí částka předčasného důchodu?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, tj. získané době pojištění v celých ukončených letech, výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě) a krácení za předčasnost.

Krácení u předčasného důchodu

Předčasný důchod je trvale krácený a krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. S ohledem na výpočet předčasného důchodu není tedy jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. Např. při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku se krácení provede za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1081 dní před dosažením řádného důchodového věku se krácení provede za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Kalkulačka předčasného důchodu

Pro orientační výpočty předčasného důchodu Vám doporučuji naši kalkulačku, viz: Kalkulačka předčasného důchodu

Petr Gola