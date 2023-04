Poradna: Jak se krátí čtvrtý rok předčasnosti u předčasného důchodu?

Luděk: Plánuji odejít do předčasného důchodu o necelé čtyři roky před dosažením důchodového věku. Jaké je v takovém případě krácení, taky 1,5 %?

18. dubna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Muži mají aktuálně řádný důchodový věk vyšší než 63 let, takže mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Odejít do předčasného důchodu o necelé čtyři roky před dosažením řádného důchodového věku je tedy možné. V takovém případě je však vhodné počítat s vyšším krácením za předčasnost.

Krácení dle zákona

Dle § 36 zákona o důchodovém pojištění je krácení následující, a sice:

0,9 % za období prvních 360 kalendářních dní

1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne

1,5 % za období od 721. kalendářního dne Krácení za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti je i u čtvrtého roku předčasnosti 1,5 %, jak správně píšete.

Důchodová legislativa se však vyvíjí a v plánovaných změnách je i omezení odchodu do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a zvýšení krácení za předčasnost.

Hodnotí se každých započatých 90 kalendářních dní

Krácení výpočtového základu u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. To znamená, že např. při odchodu do předčasného důchodu 1079 dní před dosažením řádného důchodového věku je krácení za předčasnost 14,4 % výpočtového základu (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 %). Při odchodu do předčasného důchodu 1082 dní před dosažením řádného důchodového věku je krácení za předčasnost 15,9 % výpočtového základu (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 5 × 1,5 %).

Petr Gola