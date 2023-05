Poradna: Důchod a příjmy z posledního roku

Jiří: Koncem roku 2022 jsem si požádal o předčasný důchod a zjistil jsem, že mi nebyly zohledněny příjmy z loňského roku. Je to tak v pořádku? Nezapočítávají se mi kvůli odchodu do předčasného důchodu?

Základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu, který zohledňuje příjmovou situaci v produktivním věku, je osobní vyměřovací základ. Zjednodušeně můžeme říci, že osobní vyměřovací základ je průměrnou hrubou měsíční mzdou v současné hodnotě za odpracované roky.

Hodnotí se příjmy od roku 1986

Osobní vyměřovací základ se vypočítává z jednotlivých ročních vyměřovacích základů od roku 1986 po současnost. Hodnotí se však pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění a příjmy z roku, kdy se do důchodu odchází již do výpočtu nevstupují. Jednotlivé roční vyměřovací základy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Rok 2022 se Vám již nepočítal

Při výpočtu starobního důchodu, řádného nebo předčasného, v roce 2022 se hodnotily příjmy v letech 1986 až 2021. I když jste odešel do předčasného důchodu až koncem roku 2022, tak Vaše dosažené příjmy v roce 2022 již neměly vliv na výši osobního vyměřovacího základu. Jedná se přitom o standardní postup. Váš odchod do předčasného důchodu nemá na tuto skutečnost vliv. Výpočet osobního vyměřovacího základu je stejný při odchodu do řádného starobního důchodu i při odchodu do předčasného důchodu.

Petr Gola