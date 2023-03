Poradna: Invalidní důchodce a odchod do starobního důchodu

14. března 2023 štítek Poradna čtení na 2 minuty

Ladislava: Momentálně jsem v invalidním důchodu prvního stupně necelých deset let, od března 2019 již nepracuji, pečuji o manžela (2. stupeň závislosti). Uvažuji o předčasném důchodu, budu mít nárok na výchovné? Mám jít raději do důchodu v řádném důchodu? Jak to bude s příspěvkem na péči?