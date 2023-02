Poradna: Výchova dvou dětí a důchodový věk

Anna: Chtěla jsem se zeptat, kdy můžu jít co nejdříve do důchodu, jsem narozená v březnu 1966 a vychovala jsem dvě děti.

15. února 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Dle Vašeho datumu narození a počtu vychovaných dětí je Váš řádný důchodový věk dle zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění 65 let. Vzhledem k tomu, že Váš řádný důchodový věk je vyšší než 63 let, tak můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech.

Postupné prodlužování důchodového věku

Důchodový věk se v Česku postupně prodlužuje a sjednocuje na 65 let. U ročníku narození 1966 je řádný důchodový věk 65 let již stejný pro muže, bezdětné ženy, ženy, které vychovaly jedno dítě i pro ženy, které vychovaly dvě děti. Ve Vašem případě tedy bohužel nemá výchova dvou dětí žádný vliv na Váš důchodový věk a máte ho stejný jako muži stejného ročníku narození.

S čím počítat při volbě předčasného důchodu?

Při případném odchodu do předčasného důchodu takhle brzy je však nutné počítat s citelným krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. V praxi se většinou tedy již v 60 letech do předčasného důchodu neodchází, neboť finanční rozdíl oproti řádnému důchodu je v takových případech značný.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

Po dovršení 60 let můžete jít do důchodu kdykoliv

Jakmile tedy dosáhnete 60 let, tak již můžete odejít do důchodu, dle aktuálně platné legislativy, kdykoliv. Před výběrem termínu Vám doporučuji si provést orientační výši starobního důchodu a datum odchodu následně přizpůsobit i finanční situaci.

Petr Gola