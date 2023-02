ECB zvedla sazby, potopí českou korunu?

Jestřábí ECB a zadlužená Evropa

ECB je v mnohem těžší situaci než Fed. Zvedání sazeb bude politicky ohrožovat Evropskou unii. Vysoké úrokové sazby znovu připomenou členským zemím rozdíly v jejich zadlužení. Podle čísel Eurostatu se na prvních místech drží Řecko (193 % dluhu k HDP), Itálie (151 %) a Portugalsko (127 %). U těchto zemí jsme na něco takového již zvyklí. Co však možná překvapí, je, že těmto státům se daří držet dluh na uzdě. Naopak například v Německu státní zadlužení stouplo z 68,7 na 69,3 % a na Slovensku dokonce z 59,7 na 63,1 %. Avšak to není všechno. Vyšší úrokové sazby automaticky znamenají také vyšší náklady na obsluhu státního dluhu. Nejhorší na tom je, že tyto náklady se neprojeví hned, ale až v následujících letech, kdy budou státy muset začít splácet první úroky. Většina politiků si v minulosti zvykla, že peníze byly „zadarmo“, nové půjčky nestály prakticky nic. S tím je nyní konec.

Kurz eura a koruny

Tuzemská ČNB nechala sazby bez změny na 7 %. To je pořád víc než dvakrát tak vysoko jak současné sazby na euru. Je velmi nepravděpodobné, že by ECB zvedla úrokové sazby na úroveň těch českých. Co však rozhoduje na finančních trzích, je dynamika. Zatímco ČNB i přes vnější tlak sazby zvedat nechce, ECB naznačuje silné odhodlání je zvyšovat, dokud inflace v Evropě nepoklesne pod 2 %. To pobízí spekulanty, aby sázeli na posílení eura vůči ostatním měnám. Restriktivní měnová politika ECB tak může postupně prohlubovat tlak na oslabení české koruny. Koruna je nyní extrémně silná, protože se počítá s tím, že kdyby začala oslabovat, ČNB obnoví devizové intervence. Devizových rezerv má ČNB ještě dost, ale pokud se veřejné finance vymknou kontrole, bude těžké držet dlouhodobě korunu vůči euru tak nízko.

Matěj Široký