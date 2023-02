Maloobchodní prodej se propadl, krize se pomalu blíží

Opravdu špatné číslo

Nejenom, že nezafungoval efekt Vánoc. Vánoční svátky se na této statistice neprojevily. To je novinka oproti minulým letům. Do statistik se navíc promítá spotřeba 480 tisíc běženců z Ukrajiny, kteří u nás našli azyl. Bez nich by byl propad ještě větší. Samozřejmě, že za tento stav může současná vysoká inflace. Nastává totiž fáze, kdy většina lidí bud šetří nebo si horším případě nemůže vůbec dovolit kupovat věci, na které byla zvyklá. Reálná hodnota peněz klesá. To je hlavním problém inflace.

Propad tržeb potravin

Druhou nepříjemností je propad tržeb v maloobchodu u potravin. Tyto tržby klesly o 10,2 % dle českého statistického úřadu. Proč je to znepokojující faktor? Potraviny jsou až to poslední na čem běžní lidé šetří. Nárůst cen potravin je dnes tak raketový, že donutil šetřit všude. Lidé kupují mnohem méně prémiové značky nebo bio a obracejí se k potravinám nižší kvality nebo v horších případech na náhražky. Nejdůležitější otázkou je jak celou naši neveselou situaci vyhodnotit?

Výhled do budoucna

V současné ekonomice existují hospodářské cykly, které však oproti dřívějšímu chápaní mají jinou časovou osu. Vidíme to například v cyklu zvedání úrokových sazeb. Následky zvedání sazeb se projevují s mnohem větším zpožděním, než se čekalo. Stejně tak inflace a pokles maloobchodní poptávky bude mít velké následky, ale projeví se to až později. Nyní jde v případě Česka o všechno. Inflace, nižší tržby a vysoké náklady ukrajují ze zisku a zvětšují ztráty. Zdražení úvěrů povede k tomu, že firmy budou muset začít propouštět. Pokud propouštění začne brzy, hrozí, že nezaměstnanost zničí nástup hospodářského růstu, který ekonomové očekávají na konci roku 2023. Čísla o nezaměstnanosti budou tedy v následujících měsících rozhodující.

Matěj Široký