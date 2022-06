Jaké budou dopady vysoké inflace?

Už jsme si vysvětlili, že česká inflace dosáhla v květnu 16 % a že bankovní rada ČNB na svém posledním zasedání v současném složení hodlá skokově zvednout sazby. Avšak i toto zvýšení inflaci do konce roku rozhodně nezastaví. Abychom ji porazili, museli bychom radikálně zvedat sazby o 100 či více bazických bodů každý měsíc. To však nový guvernér dělat nehodlá.

Růst úroků na spořicích účtech

Růst úrokových sazeb se dnes již projevuje ve dvou zásadních věcech: rostou úroky na spořicích účtech a na hypotékách. Výnosy spořicích účtů nás sice před inflací zdaleka neochrání, ale na druhou stranu se začaly blížit k výnosům dividend mnoha akciových firem. Díky tomu nabízí spořicí účet čtyřprocentní zhodnocení bez rizika. U dividendových akcií oproti tomu existuje možnost propadu trhu, takže u nich dnes není zisk ve výši 4 % atraktivní. Jelikož mnoho investorů mluví o blížícím se krachu, riziko je velké. Určitě je lepší počkat minimálně tři až čtyři měsíce, jak se situace vyvine, než kvůli strachu z inflace bezhlavě investovat do akciových trhů.

Růst úroků na hypotékách

Podle serveru hypoindex.cz byla průměrná sazba na hypotéce v letošním červnu na úrovni 5,71 %. Tedy jen trochu níže než úrokové sazby ČNB, které jsou od 5. května na hodnotě 5,75 %. Již avizované zvýšení sazeb se promítne do růstu úroku hypoték.Počet a objem nových hypoték se citelně snižuje. Pokud úrokové sazby dosáhnou 7 %, stane se pro většinu lidí hypotéka a tím vlastní bydlení nedostupnými. Bývalo totiž zvykem brát si hypotéku na 25 až 30 let. Avšak při současných cenách nemovitostí tak dlouhá lhůta znamená, že na konci zaplatíte více než dvojnásobek původní ceny. Trh s nemovitostmi tak čeká těžká situace, která skončí buď snížením cen, nebo jejich zachováním, ale rapidně se při tom sníží objem a počet transakcí. Velmi pravděpodobně se zvýší rozdíl cen mezi žádanými lokalitami jako Praha nebo Brno na jedné straně a venkovem. Cena by mohla výrazně klesnout především u starších venkovských domů, a to z mnoha důvodů. Starší domy jsou energeticky náročné. Vysoké splátky za hypotéku a následně faktury za energii budou na snížení ceny silně tlačit. Druhým důvodem je růst cen ve stavebnictví. Kupující tak bude kalkulovat s případnou rekonstrukcí a bude po prodávajícím chtít slevu. Pokud úrokové sazby u hypoték zůstanou dlouho vysoké, můžeme se na realitním trhu dočkat mnoha překvapení.

Matěj Široký