Více než 55% ztráta

Od začátku roku zažívají bitcoin a s ním i ostatní kryptoměny silný propad. Kdo ho nakoupil v lednu, musel se smířit s tím, že se mu investice smrskla o polovinu. Když do toho připočítáme i vysokou inflaci, roztála kupní síla takového investora, lidově řečeno, jak kostka ledu na poušti. I když kryptoměny umějí překvapit silným exponenciálním růstem, nesmíme zapomínat, že ztráta od začátku roku je obrovská. Aby bitcoin dohnal ztrátu, musel by ze současných 20000 vyrůst na zhruba 47000 dolarů. Změna tendence může přijít kdykoliv, ale ani největší optimisté neočekávají brzký návrat k těmto hodnotám.

Důvody propadu

Nevýhodou kryptoměn je, že na rozdíl od akcií za jejich propady nestojí firemní nebo makroekonomické zprávy. Elon Musk dokáže bezpochyby jedním tweetem dodat růstový impulz nebo spustit výprodej na kryptoměně, ale to není klasická firemní zpráva, kdy společnost oznamuje nárůst zisku o 100 % a navýšení dividendy. Tedy důvody, které dokáží změnit tendenci na cenovém vývoji dané akcie. Prvním důvodem propadu kryptoměn, o kterém se mluví, je zvyšování sazeb. Investoři se stahují z kryptoměn, aby své peníze přeměnili zpátky na dolary. Pokud se dolaru a hlavně Fedu podaří měkké přistání, pak zmlknou hlasy skeptiků o konci klasické fiat měny. Právě možnost je nahradit, byla silnou motivací klasických investorů pro to investovat jistou část svého portfolia do kryptoměn. Za další může jít o konec jedné vlny. Koupě kryptoměn se považovala za jakousi módní záležitost. Kdo nějakou nevlastnil, připadal si out. Nyní, když kryptoměny zažívají svůj nečekaný propad, nejsou investoři schopni velké ztráty akceptovat a začínají je prodávat. V každém případě nejnovější vývoj ukazuje, že jejich nevýhodou je značná volatilita. Tudíž budou odrazovat investory, kteří v nich hledali možnost, jak své prostředky uchránit. V této optice by i rychlý nárůst k původním hodnotám nebyl pozitivním signálem.

Matěj Široký