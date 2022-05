Americké akcie pod tlakem, potvrdí se v následujících týdnech změna trendu?

Za vším hledej Fed

Situace na trzích je o to zajímavější, že právě skončila výsledková sezona v USA za první čtvrtletí. Ta až na výjimky typu Netflix dopadla dobře ne-li výborně. Firmy pokračují v růstu, většina se jich dokázala s covidem vypořádat. Prozatím žádný krach nehrozí. Americké firmy mají pořád relativně dobrý přístup k úvěrům. Úrokové sazby Fedu dosahují 1 % a dubnová inflace je na 8,3 %. Lze tedy říct, že v USA panuje ještě příznivé makroekonomické období. Investoři se však obávají, že Fed bude zvedat úrokové sazby s pravidelností. Jeho šéf Jerome Powell už několikrát naznačil, že nyní je prioritou inflace a nikoliv akciový trh, který Fed v důsledku uvolnění měnové politiky vyhnal během lockdownů do závratných výšin.

Návrat k normálu

Pokud porovnáme vývoj na indexu Nasdaq, dojdeme k zjištění, že se nyní nacházíme na stejných hodnotách jako na podzim 2020. Nasdaq v těchto dnech tím pádem umazal skoro rok a půl velmi expanzivní měnové politiky Fedu. Jinak řečeno, vracíme se pomalu do normálu. Právě proto je ještě předčasné mluvit o změně dlouhodobého trendu.

Kdy se změní trend?

Ta může přijít až po příštím zasedání Fedu 14.-15. června. Bude velmi důležité, protože změnu trendu potvrdí, anebo vyvrátí. Pokud nepřijde žádná černá labuť, budou mít americké trhy do té doby oscilační tendenci. Nenastane-li žádná změna ze strany Fedu, dočkáme se zvýšení sazeb o 50 bazických bodů. Jestli trhy zareagují stejně silným výprodejem jako v květnu, nepůjde už o návrat k normálu, ale sestupnou tendenci. To mnoho investorů donutí vyprodávat své pozice. Od té chvíle začne válka nervů mezi investory a centrální bankou o to, kam až Fed nechá spadnout americké indexy, aniž by změnil monetární politiku.

Matěj Široký