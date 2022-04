Klepe na akciových trzích na dveře korekce?

Prohlásit, že akciové trhy čeká propad, dnes není nic neobvyklého. Centrální banky a investoři pravidelně varují před obrovskou bublinou na trzích, ta určitě existuje. Samozřejmě je to vždy otázka načasování. Jerome Powell se v pátek 22. dubna nechal slyšet, že květnové zvýšení sazeb bude rovnou o 50 bazických bodů a není to konec.

Systémová změna

Je dobré položit si otázku, proč se současného zvednutí sazeb světové trhy tak bojí? První důvod je velmi obecný. Historie nám ukazuje, že jakmile Fed začne systematicky zvedat sazby, přijde chvíle, kdy trhy začnou na vysoké sazby reagovat korekcí. Nikdo neví, kdy přesně tento moment nastane, protože je výsledkem mnoha příčin a ani dnes není jasné, kde tento bod zvratu leží. To proto, že Fed zvedá sazby v době velké inflace. Ani kdyby je však zvyšoval ještě mnohem rychleji, než zamýšlí, nebudou současné sazby minimálně tento rok větší než inflace. Jinak řečeno, systém reálných záporných sazeb bude dál pokračovat. Navíc hodně firem tuto situaci předvídalo, a tak refinancovalo své úvěry v letech 2020-2021, kdy byly sazby nízké. Šéf Fedu o zvedání sazeb mluvil dlouho, takže trhy jsou na tuto eventualitu připravené. Proč jsme tedy dnes ke korekci blíž než jindy?

Špatný odhad situace

Trhy nevystrašilo ani tolik tvrzení, že Fed v květnu zvedne sazby o 50 bazických bodů, tedy o 25 více, než se původně předpokládalo. Strašákem se stal především výhled do budoucnosti. Jerome Powell sice pouze naznačil, že další zvedání je nevyhnutelné, ale trhy si uvědomily, že Fed možná nemá situaci pod kontrolou, jak se doteď domnívaly. Mít situaci pod kontrolou znamená mít dobrý odhad a dobré prognózy. Právě proto měl Fed vypracovaný podrobný jízdní řád pro zvedání sazeb až do března příštího roku. Ten se však nebude používat. Plán to byl špatný, tudíž i odhady inflace byly špatné. Je proto logické, že se investoři čím dál víc začínají ptát, zda má Fed situaci skutečně pod kontrolou, když nedokázal dobře předpovědět současnou inflaci, což by měla být jeho hlavní náplň. Spouštěčem korekce je vždy uvědomění, že naše jistoty a předpovědi jsou naprosto chybné. Trhy jsou opravdu velmi blízko silné korekci.

Matěj Široký