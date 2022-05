Poradna: Předčasný důchod a zkrácený úvazek

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, který zakládá část na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno nemůžete mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Ze zkráceného úvazku se sociální pojištění platí vždy. Pracovat na zkrácený úvazek v předčasném důchodu tedy nemůžete.

V důchodovém věku již bez omezení

V dotazu nepíšete, kdy dosáhnete řádného důchodového věku. Jakmile totiž dosáhnete řádného důchodového věku (nebo pokud jste ho již dosáhl), tak můžete bez obav na zkrácený úvazek pracovat. V řádném důchodovém věku již nejsou žádná pracovní a příjmová omezení. Na překážku v těchto případech není ani dřívější odchod do předčasného důchodu.

Jak pracovat do důchodového věku?

Předčasní důchodci, kteří chtějí alespoň částečně pracovat, tak mohou do dosažení řádného důchodového věku pracovat pouze na DPP a DPČ do limitu. Hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce musí být 10000 Kč a méně a hrubá měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti musí být 3499 Kč a méně. V případě, že je hrubá odměna do limitu, tak se z ní neplatí sociální pojištění a takový příjem je v souladu se statusem předčasného důchodce. Limit se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášt. To znamená, že předčasný důchodce může s hrubou odměnou do limitu pracovat pro více zaměstnavatelů současně.

Petr Gola