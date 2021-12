Poradna: Výpověď v předdůchodovém věku

Jiří: Za přibližně půl roku dosáhnu důchodového věku, ale práce už mě velmi vyčerpává a chci podat výpověď. Bude to mít nějaký vliv na můj důchod?

Zaměstnanec může podat výpověď kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Případné podání výpovědi zaměstnancem přitom nemá žádný vliv na budoucí výpočet starobního důchodu. Někteří zaměstnanci pracují po celý svůj produktivní život pouze pro jednoho zaměstnavatele a jiní vystřídají i třeba deset zaměstnání. I když jsou všechna zaměstnání v produktivním věku ukončena výpovědí zaměstnance, tak to nijak negativně neovlivní výpočet důchodu.

Pozor na dvouměsíční výpovědní lhůtu

Při podání výpovědi musí zaměstnanec dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi zaměstnavateli. Skončit dříve v zaměstnání je možné pouze v případě uzavření vzájemné dohody se zaměstnavatelem. Jako zaměstnanec si však nemůžete uzavření dohody od zaměstnavatele nijak vynutit.

Evidence na úřadu práce nebo předčasný důchod

I po skončení zaměstnání Vám bude do dosažení řádného důchodového věku chybět několik měsíců. Máte tedy dvě možnosti, buď se registrovat na toto období na úřadu práce nebo zvoliv odchod do předčasného důchodu. S ohledem na měsíční částku státního důchodu je lepší se nejdříve registrovat na úřadu práce a odejít až do řádného důchodu.

