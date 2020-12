Evidence na úřadu práce zvyšuje důchod

Od roku 2019 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, aby mohli dostávat starobní důchod na účet. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Získaná doba pojištění rovněž ovlivňuje i samotnou výši státního důchodu. Každý rok pojištění zvyšuje státní důchod více, než by mnozí žadatelé o starobní důchod čekali. Mezi náhradní doby pojištění patří v zákonném rozsahu i evidence na úřadu práce.

Hodnocení evidence na ÚP

Evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Doba, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. I kvůli dvěma či třem měsícům je tedy s ohledem na důchodové nároky vhodné se registrovat na úřadu práce. Mezera v pojištění znamená nižší dobu pojištění a současně mezera v pojištění snižuje celkovou průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky.

Problém jménem dlouhodobá nezaměstnanost

V praxi mají dlouhodobě nezaměstnaní občané problémy s přiznáním starobního důchodu nebo mají starobní důchod následně nízký. I pro přiznání invalidního důchodu je nutné získat minimální dobu pojištění, která se liší dle věku, např. občané starší 28 let musí v posledních deseti letech získat minimálně dobu pojištění v rozsahu pěti let. Občané starší 38 let splní potřebnou minimální dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech. I s ohledem na důchodové nároky je vhodné v případě nezaměstnanosti intenzivně hledat práci a evidenci na úřadu práce zkrátit jen na pár měsíců, tedy dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti.

Petr Gola