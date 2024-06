Deficit veřejných financí: sedm zemí v hledáčku Bruselu

Seznam neukázněných zemí

Evropská komise nečekala na své nové složení po volbách a oznámila, že zahájila proceduru proti sedmi zemím, které mají výrazný deficit veřejných financí. Jedná se o tyto země: Belgie, Malta, Slovensko, Polsko, Francie, Rumunsko, Maďarsko a Itálie. Všechny tyto země měly schodek veřejných financí v roce 2023 vyšší než 4,4 %. Rekordmanem je Itálie se schodkem 7,4 %. Průměr všech zemí eurozóny byl 3,5 %. Podle Maastrichtských kritérií by země používající euro neměly mít schodek větší než 3 %. Země, které tato kritéria poruší, by se měly snažit co nejdříve dát své veřejné finance do pořádku. Evropská unie má právo danou zemi potrestat.

Budou sankce?

Sankce za nedodržení veřejného schodku jsou předmětem debat. Finanční trest nevyřeší problémy dané země, ale ještě více je zkomplikuje. Navíc trest zhoršuje obraz Evropské unie. Již dnes ve většině zemí eurozóny roste počet euroskeptiků. Uvalení sankcí by jen tyto nálady posílilo.

Od roku 2020 do roku 2024 platila dohoda, že Evropská komise nebude uplatňovat sankce, protože země čelily Covidu a válce na Ukrajině. Státy měly celý rok 2023 na to, aby daly své veřejné finance do pořádku.

Teoreticky Evropská unie může na zemi, která nesplňuje kritéria, uvalit sankce ve výši 0,1 % jejího ročního HDP, pokud daná země nebude chtít škrtat výdaje. V případě Francie by se jednalo o pokutu ve výši 2,5 miliardy eur. Pro země, které se budou chtít pokutě vyhnout, to nebude lehké, protože budou muset snížit svůj deficit o 0,5 % za rok. To v situaci nulového růstu HDP není vůbec jednoduché.

Matěj Široký