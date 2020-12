Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti činí v prvních dvou měsících 65 % průměrného čistého příjmu, v dalších dvou potom 50 % a v následujících měsících 45 % průměrného čistého příjmu. V případě, že dal výpověď sám zaměstnanec nebo byl pracovní poměr ukončen dohodou bez vážných taxativně vyjmenovaných zákonných důvodů, potom náleží podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve snížené výši, tj. 45 % z předchozího příjmu. Legislativou je stanovena i maximální podpora v nezaměstnanosti, která se vypočítává z průměrné mzdy, v roce 2020 činí maximální měsíční podpora v nezaměstnanosti 19389 Kč. Pro rok 2021 se zvyšuje na 20533 Kč.

Související Minimální mzda se pro rok 2021 opět zvyšuje

Praktický příklad

Pan Jaroslav (40 let) obdržel od zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost a po skončení pracovního poměru se registroval na úřadu práce. Průměrnou čistou mzdu má ve výši 24800 Kč. Pan Jaroslav má nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců, protože je mladší 50 let. • Za první a druhý měsíc evidence na úřadu práce obdrží podporu v nezaměstnanosti ve výši 16120 Kč. • Za třetí a čtvrtý měsíc evidence na úřadu práce obdrží podporu v nezaměstnanosti ve výši 12400 Kč. • Za pátý měsíc evidence na úřadu práce obdrží podporu v nezaměstnanosti ve výši 11160 Kč.

Praktický příklad

Paní Lucie (28 let) má průměrnou čistou mzdu ve výši 22440 Kč a podala u zaměstnavatele výpověď, protože měla přislíbenou práci za lepší finanční ohodnocení u jiného zaměstnavatele. Bohužel z nástupu do nového zaměstnání sešlo a paní Lucie se musela registrovat na úřadu práce. Paní Lucie má nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců, protože je mladší 50 let. Po celou dobu bude paní Lucie pobírat podporu v nezaměstnanosti ve snížené míře, tedy 10098 Kč (22440 Kč × 45 %).

Podpora v nezaměstnanosti a sleva na manželku

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2020 může manžel (manželka) uplatnit slevu na manželku (manžela), jestliže neměl rozhodné příjmy za rok 2020 nižší než 68 tisíc Kč. Do rozhodných příjmů ovlivňujících nárok na uplatnění slevy na manželku (manžela) ve výši 24840 Kč se však započítává i podpora v nezaměstnanosti.

Petr Gola