Poradna: Příjmy z roku 2024 a důchod

Adam: V prosinci budu odcházet do řádného důchodu. V letošním roce jsem přistoupil na snížení úvazku a mám nižší příjem než v předcházejících letech, nechtěl jsem však odcházet do předčasného důchodu. Jaký to bude mít vliv na můj starobní důchod? Za jakých podmínek mohu po přiznání důchodu pokračovat v práci na zkrácený úvazek?

Do výpočtové důchodové formule roku 2024 vstupují příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023. Termín odchodu do starobního důchodu během roku 2024 nemá na tuto skutečnost vliv. V lednu 2024 se starobní důchod vypočítává dle stejné výpočtové formule jako v prosinci 2024.

Odchod do důchodu v prosinci a příjmy z roku 2024

Příjmy z let 2024 se při výpočtu důchodu v letošním roce nehodnotí, a to ani lidem, kteří odejdou do starobního důchodu až koncem roku (např. v listopadu nebo v prosinci). Váš příjem z roku 2024 Vám tedy měsíční částku starobního důchodu neovlivní, jestliže Vám bude starobní důchod přiznán v prosinci 2024.

Přepočet příjmů

Roční příjmy v letech 1986 až 2023 se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě – tzv. osobní vyměřovací základ. Právě osobní vyměřovací základ je následně základním vstupním údajem pro výpočet státního starobního důchodu. Jestliže znáte své příjmy v předcházejících letech, tak si můžete Váš osobní vyměřovací základ vypočítat v naší kalkulačce.

TIP: Kalkulačka důchodové průměrné mzdy v roce 2024

Výši důchodu ovlivňuje i doba pojištění

Měsíční částka starobního důchodu následně závisí nejenom na rozhodných příjmech, ale i na získané době pojištění v celých ukončených letech. To znamená, že např. 45 let a 274 dní se při výpočtu starobního důchodu počítá jako 45 let. Každý celý rok pojištění znamená zápočet 1,5 % z výpočtového základu.

Počítají se i náhradní doby pojištění

Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, vojenská služba…). Pokud znáte svůj osobní vyměřovací základ a získanou dobu pojištění, potom si můžete vypočítat řádný starobní důchod přiznaný v roce 2024 v naší kalkulačce.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2024

Žádné omezení výdělečné činnosti

V dotazu uvádíte, že v prosinci odejdete do řádného starobního důchodu. Když tomu tak skutečně bude, tak budete moci nadále pokračovat v zaměstnání. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně vlastního příjmu. Budete moci pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou. Při přiznání řádného starobního důchodu budete tedy pobírat současně starobní důchod a mzdu ze zaměstnání.

Příjmové limity platí pro předčasné důchodce

Omezení ohledně vlastního příjmu se vztahuje pouze na předčasné důchodce, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Ze zkráceného úvazku se přitom sociální pojištění odvádí vždy. Předčasní důchodci tedy nemohou na zkrácený úvazek pracovat, a to až do dosažení řádného důchodového věku.

Petr Gola