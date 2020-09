Děti mají znát cenu peněz

Zodpovědní rodiče by měli maximálně podporovat své děti ve vzdělání, šetřit na výdajích za školu a kroužky rozhodně není správně. Rodiče podporující vzdělanost, podnikavost a dovednosti svých dětí jednoznačně myslí na jejich budoucnost a připravují je na život v dospělosti. Podpora dětí v aktivitách, která je baví a přináší jim radost, se vyplatí v budoucnu i finančně, neboť v profesním životě jsou nejúspěšnější lidé, které jejich práce nebo podnikání baví a přináší jim radost. Bez ohledu na vykonávanou činnost.

Související Vedlejší činnost studentů

Raději výdaje za školu než šetření

Rodiče chtějí pro své děti to nejlepší a chtějí jim našetřit co možná nejvyšší finanční částku a usnadnit jim následně vstup do dospělosti. Rozhodně by však spoření dětem během jejich dětství nemělo jít na úkor podpory vzdělávání a kroužků. Vlastní získané dovednosti a znalosti jsou tím nejlepším odrazovým můstkem do světa dospělosti. S kvalitním vzděláním budou mít děti v dospělosti svůj život plně ve svých rukou a budou si moci zvolit finančně nákladný život dle svých možností a tužeb.

O financích je nutné mluvit

Rodiče by měli vždy se svými dětmi komunikovat, a to i o financích. Děti, se kterými rodiče o penězích mluví a situaci jim vysvětlují, získávají oproti ostatním dětem velký náskok. Mění totiž svoje myšlení. Netrvají na drahých mobilech nebo oblečení dle nejnovější módy. Chápou, že za každých rodinným výdajem se skrývá vykonaná práce. Jakmile dětí znají hodnotu peněz, potom umí i samy šetřit a kupují si pouze věci, které nutně potřebují a umí si vybrat, se kterou hračkou nebo hrou si nejvíce vyhrají. Být „in“ lze být i při nákupu např. kvalitního sportovního vybavení z bazaru nebo oblečení ze „sekáče“.

Jak vysoké má být kapesné?

Samozřejmě neexistuje univerzální rada, jak vysoké měsíční kapesné by děti měly dostávat, záleží na rodinných finančních možnostech a pracovní snaze dítěte. Kapesné by se vždy mělo odvíjet od plnění určitých povinností (např. pomoci v domácnosti nebo plnění školních povinností), stejně jako to mají rodiče v práci. Každopádně by měli již školáci na prvním stupni mít vlastní peníze, za které si mohou nakupovat dle libosti nebo šetřit. Děti, které znají cenu peněz, jimi neplýtvají a v budoucnu se velmi pravděpodobně nedostanou do koloběhu půjček a exekucí.

Petr Gola