Čtyři běžné důvody, proč jsou vaši zaměstnanci demotivovaní, a jak to napravit

Základem prosperujícího byznysu je udržet si motivovaný pracovní tým. S klesající motivací pracovníků klesá i jejich výkonnost a stoupá šance, že vaši firmu opustí a budou hledat štěstí jinde. Demotivovat může zaměstnance například neférová platová politika, šikana od kolegů i nadřízených, chaos na pracovišti nebo příliš přísná pravidla. S poklesem motivace se poté často pojí i období po návratu z dovolené.

Podle dat konzultační společnosti Motivates se v roce 2018 cítilo ve své práci demotivováno 29 procent zaměstnanců, což je o celých 11 procentních bodů více než o rok předtím. Pracovníci postrádající motivaci jsou ve své práci nespokojení, méně produktivní a samozřejmě také náchylnější k tomu, aby stávající pozici opustili a našli si jiné zaměstnání. Kvůli čemu bývají vaši zaměstnanci v práci demotivovaní a jak to napravit?

Zajistěte férové platy

Jedním z velmi běžných důvodů, proč se pracovníci cítí demotivováni, jsou samozřejmě peníze. A nemusí nutně jít jen o výši platu, často jsou příčinou demotivace rovněž neférové platové systémy. „Pokud dva zaměstnanci vykonávají v podstatě totožnou práci a výrazněji se neliší ani například jejich kvalifikovanost, pak očekávají, že jejich platy rovněž budou totožné. Jsou-li však odlišné, je potřeba, aby zaměstnanci přesně věděli, proč tomu tak je. Zároveň ale tento důvod musí být opravdu opodstatněný,“ radí Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům. Odlišnosti v platech mezi stejnými nebo podobnými pracovními pozicemi mohou nastat například i po náboru nových zaměstnanců, zejména pak tehdy, kdy byl problém pozici obsadit a kdy se během náboru přistoupilo ke zvýšení nabízeného platu. V takových případech pak pomůže provést audit platové politiky a zajistit férové ohodnocení všech pracovníků se stejnou či podobnou náplní práce.

Chraňte je před šikanou

Ztráta motivace může zaměstnance postihnout i tehdy, když je spokojen se svým platem, práce jej naplňuje a je v ní dobrý. Důvod bývá prostý: špatné mezilidské vztahy. Spolehlivým zabijákem motivace je pak přímo šikana na pracovišti, ať už směřuje ze strany nadřízených, či kolegů. „Jakkoliv je šikana nemorální, není bohužel trestná, a je tedy potřeba ji řešit interně. Vedení firem musí zajistit nulovou toleranci takového chování, a to i jeho mírnějších projevů, jako jsou třeba jen menší schválnosti či nevhodné narážky,“ podotýká Jiří Jemelka.

Pozor na dezorganizaci

Demotivace jde ruku v ruce se stresem a ten často vzniká z nezvládnuté organizace práce. Mnohdy si svou práci neumějí zorganizovat sami zaměstnanci, nezřídka ale na vině bývá špatná interní komunikace, špatně nastavené procesy či i jen zapomnětlivý manažer. Dezorganizace se špatně odhaluje a ještě hůře napravuje. Pokud se tento problém týká jednotlivců, mohou pomoci třeba speciální kurzy. Případně si s danou osobou může vedení pohovořit a společně odhalit, v čem potíže vězí. Je-li ale stiženo celé oddělení, pak je potřeba provést důkladný audit procesů, workflow i interní komunikace a všechny systémy zpřehlednit.

Nebuďte pedanti

Dnešní zaměstnanci si vysoce cenní pracovní flexibility, a proto se stále častěji stávají příčinou jejich demotivace příliš přísná pravidla. Je beze sporu, že například v ohledu ochrany zdraví při práci zkrátka v mnoha případech nejde dělat kompromisy, ovšem jindy stačí ke zvýšení motivace svých pracovníků zkrátka jen učinit pár drobných ústupků. A to obzvláště tehdy, kdy odvádějí dobrou práci a jejich výkonnost nijak nepokulhává. „Je zcela zbytečné a malicherné například zamítnout zaměstnanci občasný dřívější odchod pro dítě do školky, když víte, že i tak svou práci vždy včas odevzdá. Každý zaměstnavatel přece chce – a je to pro něj prospěšné –, aby jeho zaměstnanci měli svou práci rádi. Tak proč jim házet klacky pod nohy?“ říká Jiří Jemelka s tím, že je ale samozřejmě nutné i zde brát ohled na férovost.

Motivace klesá i po dovolených

S propadem motivace svých zaměstnanců se firmy často potýkají též v období po letních dovolených. Není se čemu divit, pro většinu lidí je návrat do pracovní rutiny po týdnu či dvou zaslouženého relaxu studenou sprchou. Někteří se dokonce mohou vrátit značně nalomení v tom, zda v zaměstnání vůbec setrvat: podle studie společnosti Kronos z roku 2017 28 procent lidí během své dovolené věnuje čas rozvahám o smyslu své práce. Jak tedy zaměstnancům vracejícím se z dovolené pomoci „nakopnout“ se zpět do práce? Jednoduchým řešením je například dovolit jejich pracovnímu týmu přivítat je malou „vítej zpět“ oslavou a dát jim možnost podělit se s kolegy o své zážitky z dovolené. Zároveň je ale dobré zorganizovat pracovní schůzku, na které „dovolenkáře“ seznámíte s děním ve firmě v době jejich nepřítomnosti a proberete s nimi úkoly na nejbližší dny. Není přitom vhodné hned je zavalit úkoly, ale stanovit priority a dopřát jim čas dostat se do tempa.