8 levných způsobů, jak změnit vzhled vaší kuchyně

Autor: Gabriela Kortová Rubriky: Bydlení Životní styl zdroj: DF Máte Už delší dobu dojem, že by vaše kuchyně uvítala pár drobných nebo i větších změn? Rekonstrukce kuchyně většinou nebývá levnou záležitostí. Pokud tedy toužíte po změně, ale přitom nechcete utrácet větší množství financí, jste tady správně. Poradíme vám 8 levných způsobů, díky kterým se vám podaří změnit vzhled vaší stávající kuchyně. Za málo peněz, hodně muziky.

Kouzlení s barvami

Pokud už vaše kuchyňská linka vykazuje známky opotřebení, ale jinak stále dobře slouží, pak namísto nákupu nové, zkuste nově natřít dvířka. Spokojit se nemusíte pouze s jednou barvou. Klidně můžete horní část natřít bílou barvou a spodní černou, matnou tmavě modrou nebo šedou. Moderní jsou teď i pastelové barvy. Mimo natírání kuchyňské linky rovnou i vymalujte. Nově vymalovaná kuchyně se hned rozzáří.

Otevřené prostory

Kompletní změnu provedete, když některá dvířka z kuchyňské linky sundáte a necháte pouze otevřený policový díl. Na ten můžete vyskládat stylové dózy nebo barevné nádobí. Do spodní otevřené části můžete dát košíky nebo pověsit závěs, jestliže se vám líbí venkovský styl bydlení. Pro moderní verzi si nechte zhotovit prosklená dvířka. Kuchyňské linky ve stylu skleněných vitrín, jsou IN. Budete si muset sice připlatit, ale pořád ušetříte ve srovnání s nákupem nové linky.

Úchytky

Možná si řeknete, že úchytky moc vzhled vaší kuchyně nezmění, ale opak je pravdou. Nové úchytky změní vaší kuchyň zásadně. Podle stylu vaší kuchyně a použitých materiálů vyberte mosazné, keramické, chromové, černé kovové úchytky, úchytky ve tvaru ovoce či zeleniny, úchytky z lana apod. Jste-li dost kreativní, nemusíte úchytky ani kupovat, můžete si vyrobit vlastní nebo renovovat ty stávající.

Nová pracovní deska

Dnes existuje nespočet dekorů, ze kterých si můžete vybírat. Pracovní desku lze sladit s dalším vybavením, jako je třeba barový pult nebo jídelní stůl, který zvládne vyrobit každý šikovnější kutil.

Pokojové rostliny

Nic neoživí interiér lépe, než přítomnost pokojových rostlin. Umístěte do kuchyně stylové květináče s pokojovými rostlinami. Uvidíte, jak interiér rázem ožije. Mimo pokojových rostlin nezapomeňte na bylinky. Čím více, tím lépe. Do kuchyně je to ta nejlepší volba.

Koberec

Koberce se do interiérů opět vracejí a určitě teď nemáme na mysli koberec, který bude zakrývat celou podlahovou plochu. Stačí drobný běhoun, podle velikosti vaší kuchyně i více malých koberečků. Koberec působí velmi útulným a zabydleným dojmem.

Bytové textilie

Zde patří ubrusy, prostírání, záclony, závěsy, látkové roletky, podsedáky na židli a vše z látky. Zkuste vyměnit ty stávající za nové, neokoukané. I zde je prostor pro fantazii. Koupit můžete hotové výrobky nebo usednout k šicímu stroji a vymyslet něco originálního.

Úklid

Poslední bod zní asi docela divně. Nemyslíme teď, že máte doma nepořádek. Ale zkuste uklidit vše, co máte vystavené na kuchyňské lince zbytečně. Nic nesnižuje kvalitu prostoru víc než nepořádek a chaos. Schovejte tedy mixér, topinkovač, toustovač, vaflovač. Kuchyně tím prokoukne a lépe uděláte, když na jejich místo dosadíte hezkou mísu s ovocem nebo vázu s květinami.