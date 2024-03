Daňová pravidla u darované nemovitosti

Při splnění zákonných podmínek se z obdržené nemovitosti darem neplatí daň z příjmu. Jaké podmínky je nutné splnit? Jak je to při následném prodeji nemovitosti? Jak se daňový postup liší pro nemovitosti získané v dědickém řízení?

Od daně z příjmu fyzických osob je dle § 10 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. v platném znění osvobozen bezúplatný příjem, mezi který patří i obdržení nemovitosti darem, jestliže se jedná o příjem:

od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů

od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou

Jak je to však při následném prodeji?

Při dodržení časového testu, jehož délka se liší pro nemovitosti, ve kterých měl prodávající bydliště a pro nemovitosti, ve kterých neměl prodávající bydliště, se z prodeje nemovitosti neplatí daň z příjmu. Při prodeji darované nemovitosti se přitom zákonná lhůta nezkracuje po dobu, kdy darovanou nemovitost vlastnil dárce.

Zkrácení časového testu v případě dědictví

Dle § 4 zákona o dani z příjmu platí, že časový test pro daňové osvobození při prodeji nemovitosti, ve které neměl prodávající bydliště, se zkracuje o dobu, po kterou danou nemovitost vlastnil zůstavitel, jestliže byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. V případě okamžitého prodeje zděděné nemovitosti se tak mnohdy daň z příjmu neplatí, což je rozdíl oproti prodeji nemovitosti obdržené darem.

Praktický příklad

Slečna Věra zdědila po své babičce byt. Vzhledem k tomu, že slečna Věra aktuálně studuje na vysoké škole v Praze a neplánuje se vracet zpátky do Opavy, tak chce byt co nejrychleji prodat. Babička v bytě bydlela déle než 10 let, takže je splněn časový test pro daňové osvobození. Slečna Věra nebude z prodeje bytu platit žádnou daň z příjmu.

Petr Gola