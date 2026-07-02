Jak sladit koupelnový nábytek s doplňky?
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Sladění koupelnového nábytku s doplňky je důležité z hlediska vytvoření vizuální harmonie celého prostoru. Které zásady bychom měli dodržet?
Co určuje charakter vaší koupelny?
Celkový charakter naší budoucí koupelny určují především obklady. Na rozdíl od nábytku nebo doplňků je ostatně posléze tak snadno nevyměníme. Už na počátku bychom se tak měli rozhodnout, jestli použijeme elegantní mramor nebo třeba minimalistický beton. Ve zvoleném duchu pak musíme pokračovat i s ostatními prvky.
V současných koupelnách vévodí jednoduchost. Minimalistický skandinávský styl je tak typicky utvářen tóny bílé, krémové a světle šedé. Z materiálů dominuje světlé dřevo (bříza, jasan, borovice), doplňuje je len, bavlna, kůže, sklo a kámen. Nábytek je charakteristický jednoduchými geometrickými tvary bez zbytečného zdobení.
Je důležité upozornit, že do koupelny patří pouze ten, který je adekvátně upravený a vyznačuje se proto zvýšenou odolností vůči vlhkosti. Současné obchody nabízejí koupelnové skříňky, police a regály v prakticky nekonečné škále variací. Vždy tak vycházejte i z dispozici dané místnosti. Nemáte-li dostatek místa, pak vyberte praktický nástěnný systém, nebo klasické řešení v podobě rohového provedení. Úložných prostor by měl být dostatek, místnost přeplněná drobnostmi nepůsobí dobře. Harmonického dojmu docílíme uklizením a minimalistickým vyzněním.
Z pohledu doplňků myslete na veškeré detaily, jako je závěs do koupelny, ručníky, kelímky na kartáčky, dávkovače mýdla, koš či držák na ručník. Vyplatí se sáhnout po doplňcích z jedné produktové sady koupelnového příslušenství. Vždy tak máte jistotu, že budou jednotlivé součástí společně dokonale ladit. Nezapomeňte ani na doplňky, které mají především estetickou funkci, jako jsou například pokojové rostliny. Pokud nechcete nebo nemůžete udržovat ty živé, vizuální nároky rozhodně splní i jejich umělé „kolegyně“, které jsou dnes již od živých květin prakticky k nerozeznání.
Jak kombinovat materiály?
Materiály by měly dodržovat určitou vizuální jednotu. Cílem je sladit celkový dojem v místnosti. K modernímu lakovanému nábytku se proto hodí stejně chladný kov a sklo. Naopak dřevěný dekor nejlépe vynikne s přírodními textiliemi, keramikou nebo betonovými doplňky. A pozor, sprchová hlavice, madla, úchyty nebo rámy sprchového koutu jsou vizuálně stejně důležité jako samotné doplňky, byť se jedná o zdánlivě nepodstatné drobnosti. I v tomto případě tak platí nutnost sjednocení.
Jakým způsobem sladit barvy?
Z hlediska palety barev platí, že mnohem snáze se kombinují tóny neutrální, světlé a jemné. Můžete tak volit ladění takzvaně tón v tónu. To spočívá v kombinování různých odstínů jedné barvy. Velmi efektně ale vyhlíží také kontrast, například bílý nábytek a černé doplňky. V koupelnách se tak v konečném důsledku vyhýbat výraznějším odstínům není nutné. Vždy ale použijte maximálně dvě barvy, jinak může výsledek působit velmi chaoticky a těžkopádně. Nemusíte se bát ani kovových odstínů, vždy ale záleží na tom, jaký dojem chcete vyvolat. Například bronz nebo mosaz se hodí pro klasické koupelny a můžete s nimi design posunout až k retro stylu.
Jak pracovat s tvary?
Propojit bychom se měli snažit také celkovou geometrii prostoru. To znamená, že bychom se měli snažit sjednotit také tvary a linie koupelny. K hranatému nábytku a umyvadlu vybírejte hranaté doplňky, pro zaoblené linie volte kulaté mýdlenky a zrcadla. Pořídíte je na webu Absulo.
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