FINfest 2026 ukáže poradcům, jak získávat více klientů. První část zveřejněného programu míří na obchod a osobní rozvoj
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Jak získávat více klientů, budovat důvěru, lépe komunikovat a proměnit sociální sítě v obchodní nástroj? Právě na tato témata se zaměří první zveřejněná část programu konference FINfest 2026. Organizátoři letos kladou důraz na praktické dovednosti, které mohou finanční poradci okamžitě využít ve své praxi.
„Letošní ročník stavíme tak, aby si účastníci neodvezli jen inspiraci, ale konkrétní postupy. Chceme, aby se účast na FINfestu projevila v jejich obchodních výsledcích, komunikaci s klienty i v růstu podnikání,“ říká Martin Viktora, organizátor konference FINfest.
Jak funguje mozek klienta
Mezi prvními potvrzenými řečníky je Kateřina Boušková, která vystoupí s přednáškou „Proč vaše argumenty nefungují: co mozek druhého skutečně potřebuje, aby kývnul“. Účastníci si odnesou konkrétní postupy, jak komunikovat s klienty tak, aby jejich sdělení byla srozumitelnější, přesvědčivější a měla větší dopad.
Přednáška se zaměří na principy lidského rozhodování a na to, proč klienti mnohdy nereagují podle očekávání, přestože dostávají logické a věcně správné argumenty. Řeč bude také o emocích, reciprocitě, mirroringu, argumentačních klamech nebo rozdílu mezi přesvědčivou a manipulativní komunikací.
Osobní značka, která přináší obchod
Martin Vohralík se zaměří na budování osobní značky jako nástroje pro získávání nových obchodních příležitostí. Ve své přednášce „Osobní značka, která vydělává: Praktický návod, jak vystoupit ze stínu“ ukáže vlastní zkušenosti s budováním publika na sociálních sítích a představí konkrétní postupy, které mohou poradci využít při rozvoji svého podnikání. V době, kdy klienti stále více vyhledávají informace online a ověřují si své poradce na internetu, se osobní značka stává významnou konkurenční výhodou.
Sociální sítě bez přikrášlení
Praktický pohled na marketing nabídne vystoupení Dominika Třetiny s názvem „Do naha: strategie, rozpočty a výsledky na sociálních sítích“. Místo obecných doporučení představí konkrétní čísla, rozpočty, výsledky kampaní finančních poradců, se kterými spolupracuje. Účastníci tak získají reálný obrázek o tom, co dnes na sociálních sítích funguje, kolik to stojí a jaké výsledky lze realisticky očekávat.
Ivo Toman boří oblíbené motivační mýty
Součástí programu bude také známý školitel a autor Ivo Toman s přednáškou „Motivační mýty a bludy“. Zaměří se na rozšířené představy o motivaci, úspěchu a osobním výkonu. Ukáže, proč některé populární rady nefungují a jaké principy mají naopak skutečný vliv na dlouhodobé výsledky v podnikání i osobním životě.
Program bude dále přibývat
První zveřejněná část programu naznačuje směr letošního ročníku. Vedle tradičních témat investic, hypoték a pojištění budou mít výrazný prostor také obchod, marketing, komunikace a klientská zkušenost. Organizátoři budou další řečníky a programové bloky zveřejňovat v průběhu následujících týdnů.
FINfest 2026 se uskuteční 21. září v Praze a tradičně nabídne celodenní program, desítky řečníků, odborné workshopy, panelové diskuse i prostor pro networking.
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